Перше свідчення життя динозавра у воді: відкриття учених може перевернути світ

Динозаври жили не тільки на суші, але й у воді. Таке відкриття зробив аспірант з Єльського університету Маттео Фаббрі. Він виявив під час розкопок в Марокко перші скам'янілі рештки плаваючого динозавра.

Чому це відкриття так важливо для науки? Річ у тому, що в останні десятиріччя у світовій палеонтології домінувала гіпотеза про те, що динозаври були або наземними, або такими, що мали можливість підніматися в повітря. Іншими словами водних динозаврів, згідно з недавніми догмами палеонтології, не існувало.

Але як виявилось в результаті досліджень Маттео Фаббрі і його колег, що проаналізували досить багато марокканських скам'янілостей, це не так. Адже команда дослідників знайшла перше однозначне свідчення життя динозавра у воді.

Палеонтолог встановив, що Spinosaurus aegyptiacus - великий теропод крейдяного періоду, мав хвіст, схожий на плавник, який дозволяв йому проводити більшу частину свого часу у воді. Раніше ж вважалося, що спинозавр - це тварина, яка тільки бродила по дрібних річках у пошуках здобичі.

Спинозавр (Spinosaurus aegyptiacus) жив у воді

"Досліджуючи кістки тварини ми також отримали сюрприз, - сказав учений. - Ми очікували, що кістки будуть порожніми, як і у більшості динозаврів. Однак знайдена хвостова кістка була щільною. Це перший вагомий доказ, який буквально "кричав" про те, що ця тварина була плавцем".

Висока щільність в кістках забезпечувала тварині більший баласт при плаванні, зазначає Маттео. Так само є й інші непрямі ознаки, що зв'язують спинозавра з водним життям, наприклад, укорочені задні кінцівки і подовжене тіло, підсумував Фаббрі.

Раніше ми писали, що вчені підійшли впритул до розгадки радіосигналів, які час від часу отримують наземні телескопи.