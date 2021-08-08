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Перша п'ятниця 13-те в цьому році: що заборонено робити, щоб не накликати біду

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Неділя 08 серпня 2021 20:30
Перша п'ятниця 13-те в цьому році: що заборонено робити, щоб не накликати біду Фото: П'ятниця 13 серпня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У серпні нас чекає перша п'ятниця 13-те у 2021 році. Подібне календарне поєднання вважається особливим в культурі багатьох народів. Такій даті приписують містичне значення, на певні дії накладають заборони і обмеження, щоб не накликати біду.

Від чого краще утриматися в п'ятницю, 13 серпня, щоб не було неприємностей - читайте далі в нашому матеріалі.

    Чому п'ятниця 13-те має погану славу

    Багато людей вірять, що п'ятниця 13-те - не дуже вдалий день для будь-яких важливих справ - поїздок, зустрічей, справ, пов'язаних з ризиком.

    Але це переконання з'явилося неспроста. Згідно з переказами, саме в такий день Єва скуштувала заборонений плід, пригостивши і Адама. Також у п'ятницю 13-те Каїн убив Авеля.

    Також вважається, що Страсна П'ятниця, коли був розп'ятий Ісус Христос, була саме 13-го числа.

    Деякі міфи свідчать, то в п'ятницю 13-го нечиста сила і відьми влаштовують шабаші.

    Про містичне значення цієї дати в сучасній культурі заговорили після того, як в 1980-му в США вийшов фільм "П'ятниця, 13-те" з подальшими франшизами.

    Що не можна робити в п'ятницю 13-го числа

    • Дивитися довго в дзеркало.
    • Позичати кому-небудь гроші - інакше з дому зникнуть щастя і достаток.
    • Подорожувати - в дорозі можуть трапитися неприємності.
    • Ходити в лазню і стригти волосся і нігті - будуть проблеми зі здоров'ям.
    • Сваритися з людьми - це може привести до розриву стосунків.
    • Проводити ритуали на приворот або відворот, гадати.
    • Брати кредити, витрачати багато грошей, ризикувати, влазити в авантюри.
    • Бути довірливим - можете легко попастися на гачок шахраїв.
    • Виходити в цей день на нову роботу, підписувати контракти, договори, укладати угоди.
    • Вступати в шлюб - щастя в такій родині не буде.

    Що кажуть астрологи

    На думку астрологів, п'ятниця 13 серпня - поганий день для будь-яких починань або серйозних вчинків.

    У цей день Місяць і Повітря виявляться в з'єднанні, тому багато знаків Зодіаку зіткнуться з серйозними проблемами - фінансовими, в спілкуванні з оточуючими.

    Астрологи рекомендують в цей день уважніше стежити за словами і думками, щоб уникнути неприємностей. Не бажайте нікому зла, випромінюйте позитив і п'ятниця, 13-те не завдасть вам клопоту!

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    пятница 13
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