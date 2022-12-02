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Перспективы есть. Реально ли запретить УПЦ МП и что для этого нужно

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 08:21
Перспективы есть. Реально ли запретить УПЦ МП и что для этого нужно Фото: Можно ли запретить УПЦ МП в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Недавно в Украине депутаты зарегистрировали закон, который хочет запретить действие Российской православной церкви на территории нашей страны. Это решение вызрело после многочисленных скандалов, связанных с действиями УПЦ МП.

О том, возможен ли в скором будущем запрет УПЦ МП в Украине - читайте в материале Styler.

Что думают эксперты о запрете УПЦ МП в Украине

Например, культуролог, религиовед Евгений Сависько считает, что запрет Российской православной церкви в нашей стране - невозможен.

Он сообщает, что УПЦ МП запретить невозможно, поскольку юридически зарегистрированная единая религиозная организация с таким названием не существует.

"Как и УПЦ. Вместо этого есть сотни приходов, епархиальных управлений, монастырей, учебных заведений, а также Киевская митрополия, отмечающие в своих названиях и регистрационных документах принадлежность к Украинской православной церкви (УПЦ)", - отметил эксперт.

Сависько приводит в пример Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" , который предоставляет исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть принудительно снята с регистрации религиозная организация. А это можно сделать только по решению суда.

По словам Евгения, это даже к лучшему. Он объясняет, почему так.

"Конечно, это длительный путь, но в таком случае будет изучена деятельность каждой общины, монастыря и т. д. Иначе не избежать исков в отечественные и международные суды. А какие там примут решения - предусмотреть невозможно. Более того, если будет вынесено хотя бы одно определение об отмене принудительной отмены государственной регистрации религиозной общины, то это может стать прецедентом для аналогичных определений и по другим принудительно ликвидированным религиозным организациям", - уверен эксперт.

Также он считает, что "кроме сугубо юридических проблем возникнут и материальные".

"Потому что придется из Государственного бюджета возмещать ущерб нанесенный истцам. Еще возникнут проблемы политические. Орбан и Лукашенко поднимут крик о якобы притеснениях венгров и белорусов, к ним присоединятся и другие союзники Путина. Да и Россия тоже молчать не будет. Далее начнутся нескончаемые новейшие судебные процессы в интернациональных судах", - отмечает Сависько.

Перспективы есть. Реально ли запретить УПЦ МП и что для этого нужноСвященники УПЦ МП (фото: news.church.ua)

Евгений обратил внимание на еще один важный момент, что случае принятия любых законодательных актов Украины о запрете или прекращении деятельности любой религиозной организации, нужно будет употреблять именно то название и конфессиональную принадлежность, указанную в регистрационных документах.

"Без сокращений или народных аббревиатур. Иначе такой документ не будет иметь никакой юридической силы. Следовательно, не сможет быть выполнен", - резюмировал он.

Запрет УПЦ МП очень даже возможен

Заведующая НАН Украины Людмила Филипович придерживается другого мнения. Она считает, что перспективы для запрета Российской православной церкви в стране - есть!

"Это реально! Например, как это произошло с УАПЦ, УГКЦ, когда КПСС решила, что эти церкви вредны. Но эта была реальность тоталитарного режима. Разве мы хотим возвращения в советское время, когда людей преследовали за веру, за "правильную" или "неправильную"? Если мы мыслим себя в правовом государстве, то есть два пути, согласно Закону о свободе совести", - рассказала заведующая НАН Украины.

Филипович предлагает два сценария развития событий:

  • Самороспуск религиозной организации, как, например, в ситуации с ОПЗЖ (этот вариант очень маловероятен).
  • Решение суда, который докажет, что деятельность данной организации является антигосударственной, разжигает рознь, ненависть, вредит здоровью людей, грозит наиональной безопасности.

"Но это должен быть суд справедливый, прокурор убедительный. Решение должно снять с регистрации, но не всю церковь, а отдельный приход, потому что статуса юридического лица, которое можно судить, у Церкви в Украине нет. Так прописано в Законе. Можно осудить отдельных представителей религиозной организации как например, произошло с руководством Белого братства. Но при этом само Белое братство не прекратило свое существование", - отметила Людмила.

Филипович уверена, что перспективы запрета УПЦ МП есть, но нужно серьезно поработать всем участникам этого процесса.

Кроме того, УПЦ МП может поднять все свои связи, в т.ч. и международные, чтобы "это дело представить как преследование за веру, как несправедливое отношение со стороны государства, как предвзятость общества, как наговоры, как проявление нацизма и фашизма, а также сатанизма в отношении православных христиан".

"По-моему, не хватает политической воли, отмашки Офиса президента, который даст "добро" на снятие неприкосновенности этой церковной структуры. Никому не хочется шевелить это гнездо, а давно пора", - резюмировала Филипович.

Напомним, что священник УПЦ МП не дал отпеть погибшего бойца ВСУ.

Напомним, на днях митрополит УПЦ МП во время служения рассказывал о "смертных грехах СБУ" и назвал войну "ссорой".

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УПЦ МП