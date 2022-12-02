Перспективы есть. Реально ли запретить УПЦ МП и что для этого нужно

Недавно в Украине депутаты зарегистрировали закон, который хочет запретить действие Российской православной церкви на территории нашей страны. Это решение вызрело после многочисленных скандалов, связанных с действиями УПЦ МП.

О том, возможен ли в скором будущем запрет УПЦ МП в Украине - читайте в материале Styler.

Что думают эксперты о запрете УПЦ МП в Украине

Например, культуролог, религиовед Евгений Сависько считает, что запрет Российской православной церкви в нашей стране - невозможен.

Он сообщает, что УПЦ МП запретить невозможно, поскольку юридически зарегистрированная единая религиозная организация с таким названием не существует.

"Как и УПЦ. Вместо этого есть сотни приходов, епархиальных управлений, монастырей, учебных заведений, а также Киевская митрополия, отмечающие в своих названиях и регистрационных документах принадлежность к Украинской православной церкви (УПЦ)", - отметил эксперт.

Сависько приводит в пример Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" , который предоставляет исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть принудительно снята с регистрации религиозная организация. А это можно сделать только по решению суда.

По словам Евгения, это даже к лучшему. Он объясняет, почему так.

"Конечно, это длительный путь, но в таком случае будет изучена деятельность каждой общины, монастыря и т. д. Иначе не избежать исков в отечественные и международные суды. А какие там примут решения - предусмотреть невозможно. Более того, если будет вынесено хотя бы одно определение об отмене принудительной отмены государственной регистрации религиозной общины, то это может стать прецедентом для аналогичных определений и по другим принудительно ликвидированным религиозным организациям", - уверен эксперт.

Также он считает, что "кроме сугубо юридических проблем возникнут и материальные".

"Потому что придется из Государственного бюджета возмещать ущерб нанесенный истцам. Еще возникнут проблемы политические. Орбан и Лукашенко поднимут крик о якобы притеснениях венгров и белорусов, к ним присоединятся и другие союзники Путина. Да и Россия тоже молчать не будет. Далее начнутся нескончаемые новейшие судебные процессы в интернациональных судах", - отмечает Сависько.

Священники УПЦ МП (фото: news.church.ua)

Евгений обратил внимание на еще один важный момент, что случае принятия любых законодательных актов Украины о запрете или прекращении деятельности любой религиозной организации, нужно будет употреблять именно то название и конфессиональную принадлежность, указанную в регистрационных документах.

"Без сокращений или народных аббревиатур. Иначе такой документ не будет иметь никакой юридической силы. Следовательно, не сможет быть выполнен", - резюмировал он.

Запрет УПЦ МП очень даже возможен

Заведующая НАН Украины Людмила Филипович придерживается другого мнения. Она считает, что перспективы для запрета Российской православной церкви в стране - есть!

"Это реально! Например, как это произошло с УАПЦ, УГКЦ, когда КПСС решила, что эти церкви вредны. Но эта была реальность тоталитарного режима. Разве мы хотим возвращения в советское время, когда людей преследовали за веру, за "правильную" или "неправильную"? Если мы мыслим себя в правовом государстве, то есть два пути, согласно Закону о свободе совести", - рассказала заведующая НАН Украины.

Филипович предлагает два сценария развития событий:

Самороспуск религиозной организации, как, например, в ситуации с ОПЗЖ (этот вариант очень маловероятен).

Решение суда, который докажет, что деятельность данной организации является антигосударственной, разжигает рознь, ненависть, вредит здоровью людей, грозит наиональной безопасности.

"Но это должен быть суд справедливый, прокурор убедительный. Решение должно снять с регистрации, но не всю церковь, а отдельный приход, потому что статуса юридического лица, которое можно судить, у Церкви в Украине нет. Так прописано в Законе. Можно осудить отдельных представителей религиозной организации как например, произошло с руководством Белого братства. Но при этом само Белое братство не прекратило свое существование", - отметила Людмила.

Филипович уверена, что перспективы запрета УПЦ МП есть, но нужно серьезно поработать всем участникам этого процесса.

Кроме того, УПЦ МП может поднять все свои связи, в т.ч. и международные, чтобы "это дело представить как преследование за веру, как несправедливое отношение со стороны государства, как предвзятость общества, как наговоры, как проявление нацизма и фашизма, а также сатанизма в отношении православных христиан".

"По-моему, не хватает политической воли, отмашки Офиса президента, который даст "добро" на снятие неприкосновенности этой церковной структуры. Никому не хочется шевелить это гнездо, а давно пора", - резюмировала Филипович.