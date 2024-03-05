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Первое весеннее Новолуние приготовило неожиданные сюрпризы для этих знаков Зодиака

Каким знакам Зодиака очень повезет (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 11 марта наступит первое весеннее Новолуние. Оно готовит особенные и очень неожиданные сюрпризы для представителей четырех знаков Зодиака.

Кому повезет в Новолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Весы

Новолуние в марте подарит вам возможность подписать выгодный контракт, найти новую работу или начать проект, который принесет небывалую прибыль. Поэтому не ждите у моря погоды и начинайте действовать. У вас есть все шансы на успех, воспользуйтесь ими.

Дева 

После 11 марта вам могут предложить что-то невероятное. Возможно, это будет командировка или более престижная должность. Однако не думайте, что все сюрпризы от Новолуния будут связаны с вашей карьерой. Ждите чудесных событий в отношениях как с друзьями, так и с любимым человеком.

Стрелец

Новолуние даст вам то, о чем вы давно мечтали. Кроме этого, вы окажетесь в центре внимания и будете собирать комплименты людей, которые начнут ценить все ваши лучшие качества. Не стесняйтесь и принимайте похвалу, а если это вас утомит - шанс отдохнуть станет для вас приятным сюрпризом.

Близнецы

Наберитесь смелости и решимости. Новолуние даст вам возможность озвучить все свои мысли. Не стыдитесь своих идей и делитесь ими с окружающими. В споре рождается истина, а вам для этого даже не придется повышать голос или нервничать.

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