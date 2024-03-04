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Эти три знака Зодиака столкнутся с глобальными переменами, но не все они подарят радость

Понедельник 04 марта 2024 21:22
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Эти три знака Зодиака столкнутся с глобальными переменами, но не все они подарят радость Какие знаки Зодиака потеряют удачу (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

6 марта в жизни представителей трех знаков Зодиака начнется новый период. Они столкнутся с глобальными переменами, однако не все они им понравятся.

Кому готовиться к проблемам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Козерог

Ваше настроение могут омрачить неприятные ощущения вялости и апатии. Однако не стоит поддаваться унынию, ведь впереди у вас будет много хороших моментов. Ваша целеустремленность и стойкость помогут вам преодолеть любые трудности.

Сосредоточьтесь на своих обязанностях, действуйте методично и не торопитесь. Не позволяйте негативным мыслям одолеть вас, верьте в свои силы и помните, что настойчивость - ваша сильная сторона.

Телец

В ближайшее время вас ждет период, который окажется испытанием на прочность. Будьте осторожны, кто-то попытается вас столкнуть в пропасть. Не позволяйте врагам победить.

Вспомните о своем оптимизме и стойкости. Найдите время для спокойствия и размышлений, чтобы обрести силы и ясность ума. Так вы сможете найти решение всех своих проблем.

Лев

На вас может свалиться немало проблем. В какой-то момент вас одолеет чувство неудовлетворенности и нереализованности. Подумайте, почему так случилось.

Не стоит поддаваться негативным мыслям. Сделайте паузу, она поможет вам разобраться в своих истинных желаниях. Сосредоточьтесь на том, что у вас уже есть, и будьте благодарны по крайней мере за это.

Напомним, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака взлетят на седьмое небо от счастья.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака самые умные.

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