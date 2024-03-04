Гороскоп по картам Таро на неделю: какие знаки Зодиака найдут счастье, а какие - потеряют удачу

Таро-гороскоп на неделю (с 4 по 10 марта), обещает очень насыщенный период. И если одни знаки Зодиака найдут свое счастье, то другие рискуют потерять удачу и столкнуться с неприятностями.

Что сулит гороскоп по картам Таро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

На этой неделе вас ждет удача в профессиональной сфере. Ждите позитивного сдвига в событиях, возможно повышение по службе или перспективные предложения по работе.

Добиться успеха вам помогут ваши хватка и целеустремленность. Не бойтесь рисковать, но тщательно продумывайте свои шаги. Будьте открыты новым знакомствам и не бойтесь проявлять свои чувства.

Телец

В ближайшие дни вас стоит пробовать что-то новое и начать выходить из зоны комфорта. В любовной сфере возможен неожиданный поворот: вы можете получить предложение руки и сердца от человека, которого давно любите. Не бойтесь принимать серьезные решения, ведь это шанс обрести счастье.

Кроме этого, вы можете отправиться в путешествие. Оно будет длительным и увлекательным, вы точно получите незабываемые впечатления. Ждите перемен и не сомневайтесь в том, что удача на вашей стороне.

Близнецы

Вам стоит быть осторожнее. Карты Таро указывают на то, что вы можете потерять деньги. Удача будто бы решила от вас отвернуться. Постарайтесь не ошибиться и продумывайте все риски заранее.

В отношениях с близкими возможны разногласия. Постарайтесь быть терпеливыми и сдержанными, чтобы не раздувать конфликт. Также не забудьте позаботиться о своем здоровье.

Рак

На этой неделе вы найдете решение проблемы, которам мешали вам двигаться вперед. Развивайте свои новые проекты и делитесь идеями. Вы можете найти отличного партнера, с которым вам будет легче взлетать к вершинам.

В семейной жизни воцарят гармония и взаимопонимание. Однако внимательно следите за настроением тех, кто рядом с вами. Возможно, кто-то хочет сказать вам о чем-то важном.

Лев

Вам важно сохранять контроль над своим характером. Не позволяйте эмоциям взять верх над разумом, вы рискуете наломать дров. Также будьте осторожны с покупками и авантюрами, вы можете остаться без денег.

А вот в отношениях с родственниками вас ждут сюрпризы. Возможно, вас пригласят в гости. Постарайтесь быть позитивными, не зацикливайтесь на плохом и почаще отдыхайте.

Дева

В ближайшие дни вы сможете увеличить свой доход, найти новые источники прибыли или получить выгодное предложение. Однако работа не отнимет у вас много времени и сил.

Постарайтесь провести вечер с семьей, затем погуляйте с друзьями. Не забывайте об общении. Дружба, как и родственные связи, очень важна.

Весы

Вы сможете добиться успеха благодаря своим дипломатическим способностям. Пробуйте найти общий язык с коллегами, вам понадобится их поддержка.

Также вас ждет период романтики и новых знакомств. Не бойтесь открываться своему партнеру и дарить ему любовь. И не пытайтесь скрывать свои чувства, это приведет лишь к огорчению.

Скорпион

На этой неделе вы сможете многого достичь благодаря своему нестандартному мышлению. Не бойтесь пробовать все новое и рисковать, это ваш шанс реализовать свои идеи и стать лидером.

Кроме этого, вам повезет с финансами. Вы сможете порадовать близких людей своими подарками и знаками внимания. Не жалейте денег и времени, это принесет радость всем вокруг.

Стрелец

Эта неделя будет удачной. Вы сможете решить любые проблемы и добиться поставленных целей. Однако постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном, нужно успеть как можно больше.

У вас появится редкий шанс - говорите обо всем, что думаете, и никто вас не осудит. Более того, окружающие смогут вас поддержать и дать мудрый совет.

Козерог

В ближайшие дни вам нужно быть внимательными. Обращайте внимание на знаки и детали. Не торопитесь принимать решения, тщательно продумывайте все свои шаги.

Возможны разногласия с партнером. Будьте готовы к компромиссам, так вы сможете сохранить отношения. Порой стоит пойти на уступки, но сохранить баланс.

Водолей

Вас ждут приключения и веселье. Однако не думайте, что будете отдыхать всю неделю. Вам нужно уделить время и работе, найдите того, кто сможет вас поддержать.

Если же нужного человека не окажется рядом, вы можете сильно огорчиться. Однако постарайтесь сделать правильные выводы. Некоторые ситуации могут оказаться важными жизненными уроками.

Рыбы

Удача будет с вами в течение всей недели. Вы сможете получить интересное предложение и начать новое дело. Сделайте то, что давно откладывали на потом.

Пришло время разобраться со всеми долгами и "хвостами". Наберитесь решимости и обрубите узлы сомнения, которые вынуждали вас топтаться на одном месте.