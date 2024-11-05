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Первый украинец-звезда мирового футбола отмечает день рождения. Топ-7 голов легенды

Вторник 05 ноября 2024 16:48
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Первый украинец-звезда мирового футбола отмечает день рождения. Топ-7 голов легенды Олег Блохин отмечает день рождения (колаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

5 ноября свой 72-й день рождения отмечает Олег Блохин - легенда киевского "Динамо" и сборной. Он по праву считается первым украинцем, который засиял в мировом футболе, подтвердив этот статус получением "Золотого мяча" в 1975 году.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает по случаю праздника вспомнить самые яркие моменты его блестящей карьеры и 7 лучших и самых знаковых голов Блохина, которые украсили игру миллионов.

Первый гол в национальном первенстве

15 апреля 1972-го тогда еще молодой и малоизвестный динамовец забил свой первый мяч в чемпионате СССР, сравнив счет в матче против Днепра.

Гол в ворота "Баварии" в финале Суперкубка УЕФА -1975

Этот гол считается одним из самых красивых в истории европейского футбола. Блохин, обыграв нескольких защитников мюнхенской команды, отправил мяч в ворота, продемонстрировав невероятное индивидуальное мастерство.

Супергол в ворота "Зенита"

Гол Блохина в ворота ленинградского "Зенита" в 1983 году на поле "бомжей" стал украшением всего сезона в чемпионате.

Культовый гол в финале Кубка обладателей кубков-1986

Легендарный гол в ворота мадридского "Атлетико" после не менее легендарной комбинации в финале Кубка обладателей кубков-1986, которым Блохин удвоил преимущество "динамовцев", отправив "матрасников" в глубокий нокдаун.

Супергол в отборе на ЧМ-1982

В Братиславе свидетелями этого суперголу Блохина в ворота сборной Чехословакии стали 47 тысяч зрителей!

Гол, который второй раз вывел "Динамо" в полуфинал КЕЧ

Именно этот роскошный гол Блохина турецкому "Бешикташу" помог в сезоне 1986/87 выйти киевлянам в 1/2 Кубка европейских чемпионов.

Первый гол в еврокубках

8 ноября 1972 года в польском Хожуве, где киевляне играли ответный матч 1/8 финала КЕЧ против "Гурника", именно Олег Владимирович открыл счет. И хотя динамовцы проиграли, но благодаря результату первой встречи украинскому клубу все же удалось пройти в следующую стадию турнира.

Мы писали, что испанская пресса "отдала" приз скандальной звезде "Реала".

Также вспомните, как Украина против сборной Грузии в Лигу наций играла.

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