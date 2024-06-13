Первый трамвай в Киеве и Украине: когда он появился и как выглядел

13 июня 1892 года была открыта первая система электрического трамвая в Киеве. Это была первая трамвайная сеть на территории бывшей Российской империи, первая на территории современной Украины, третья в Восточной Европе (после Будапешта в 1888 году и Праги - в 1891 году) и 16 - по всей Европе. Этот электротранспорт появился в Киеве раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, а даже на 2 года раньше Львова, который тогда еще был в составе Австро-Венгерской империи.

Что известно о первых трамваях в Киеве и как они выглядели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Трамвай с лошадьми

Еще в 1870-х годах в Киеве рассматривали проекты строительства городской железной дороги на лошадиной тяге, однако ни один из них не был претворен в жизнь.

В 1886 инженер Аманд Струве предложил свой проект, который был поддержан Киевской городской Думой, а 30 июня 1891 состоялась торжественная церемония закладки конного трамвая.

В августе уже началось регулярное движение по Большой Васильковской - от станции "Лыбидь" до Мариинско-Благовещенской улицы. Впоследствии линию продлили до Царской площади (Европейской).

Трамвай в Святошино (фото: Википедия)

Парк насчитывал 70 лошадей, работавших в две смены. В ноябре открыли еще одну линию на Подоле, затем ее продолжили.

В 1890 году Струве обратился в Киевскую городскую управу с предложением ввести в городе электрические трамваи, потому что лошади не везде имели возможность проехать через наклоны и спуски.

Предложение инженера считалось сомнительным, потому что могло помешать работе телефонных и телеграфных сетей. Ему пришлось даже дать подписку о компенсации ущерба, если трамваи помешают сетям.

Паровой и электрический трамвай

21 сентября 1891 года на Александровском спуске (Владимирском) начали строительство нового пути трамвая. Тем временем на первой линии заменили лошадей на паровую тягу и начали эксплуатировать четыре паровоза. И хоть шум и задымленность были ужасны - трамвай имел популярность.

Киевский трамвай (фото: Википедия)

Первые два вагона трамвая с электродвигателями построили братья Струве на фабрике в Москве - по американским чертежам. В мае прошло первое испытание, а 13 июня трамвай запустили для пассажиров - на линии с Подола на Крещатик.

Вагоны имели 22 места для сидения, размещенных вдоль салона. Считалось, что такая конструкция давала удобный доступ к моторам, тогда открытым типам.

На двух площадках и внутри салона могли разместиться еще 18 пассажиров. Были также кондукторы, которые внимательно следили за количеством людей, потому что были правила безопасности и низкая прочность двигателя - всего 27 лошадиных сел.

Киевский трамвай (фото: Википедия)

Уже в 1893 году доходы от электрического трамвая значительно превысили затраты на его обслуживание и стало ясно, что этому виду транспорта нет конкурентов. Еще через год запустили электрифицированную линию по Крещатику, Львовской площади и до вокзала. Впоследствии - с Подола в Троицкую церковь.

В 1900 году была построена линия в Пущу-Водицу, где сначала пустили вагоны на паровой тяге, а затем электрифицировали.

Быстрое и важное развитие

Деятельность Аманда Струве имела чрезвычайно большое значение для развития столицы Украины, так как из провинциального в то время города Киев быстро превратился в наиболее развитый город Восточной Европы, центр передовых технологий и инноваций.

Вагон Пульмана (фото: Википедия)

В 1915 году парк насчитывал 149 вагонов разных типов, среди которых были пульманы, одинарные и прицепные. Трамваи производились не только на Коломенском заводе, но и на Киевском машиностроительном, на заводе Гербрандта, в Варшаве, Бельгии и в Киевских трамвайных мастерских. В то время в городе функционировал 21 маршрут, охватывавший всю территорию Киева и окрестности.

Следует добавить, что количество маршрутов достигло 35, но со временем некоторые линии были ликвидированы, разрушены, закрыты. В настоящее время в Киеве 18 трамвайных линий. Древнюю нумерацию сохранили, потому и есть большие пробелы в ней.

Сколько стоил проезд

До 1931 года оплата проезда зависела от количества остановок и все маршруты были поделены на тарифные участки. Кондуктор имел рулон билетов красного цвета, стоимость которых зависела от расстояния.

За первый участок пассажир должен был заплатить 5 копеек, за каждый следующий - по 3 копейки. Студенты, гимназисты имели льготную марку, дающую скидку на проезд.

Билет на трамвай времен Российской империи (фото: Википедия)

К 1941 году было построено 5 линий:

14 Почтовая площадь - Дарница

23 Никольская слободка - Бровары

24 Дарница - ДВРЗ

25 Почтовая площадь - Никольская слободка

26 Никольская слободка - завод "Химволокно"

Самым старым трамвайным маршрутом, который остался до настоящего времени, является линия трамвая №12, следующая с Контрактовой площади в Пущу Водицу.

Самый красивый маршрут назывался "Киевская Швейцария". Он был открыт в 1904 году и проходил в районе улицы Герцена до Сырецкого Дендропарка. Эта линия просуществовала до конца 1920-х годов.

Линия "Киевская Швейцария" (фото: Википедия)