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Первый снег и дневные морозы: синоптики обновили прогноз и назвали даты

Фото: Снег в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро изменится с постепенным приходом похолодания и традиционной сменой сезона.

Когда ждать первый снег и дневные морозы – читайте ниже в материале Styler.

До конца осени существенных похолоданий не будет

По словам главы Укргидрометцентра Николая Кульбиды, не исключено, что уже в ноябре падает первый снег. Вероятность – велика, но преимущественно это мокрый снег, который, как правило, не будет лежать.

Разумеется, такой прогноз не распространяется на Карпаты, где первый снег начал падать уже в сентябре.

Ресурс Gismeteo (по данным для Киева) прогнозирует первый снег лишь в конце ноября, а первый дневной минус (-2…-3 градуса) ожидается в начале декабря.

К концу осени температура будет снижаться постепенно, приближаясь к нулю, и даже ночные заморозки ожидаются лишь в конце ноября.

Скриншот: Прогноз погоды в Киеве на месяц (gismeteo.ua)

Похожий прогноз дают синоптики с Accuweather, но по их данным, первый мокрый снег может срываться уже в середине ноября. Более существенные зимние осадки лишь в конце осени.

Минусовая температура днем в ноябре не ожидается.

Скриншот: Какая погода будет в Киеве в ноябре (accuweather)

Какой будет зима 2022-2023

В то же время в Укргидрометцентре дали вероятный сценарий зимы в Украине, спрогнозировав, что средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

Вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25... -30 градусов в Украине очень низкая.

В большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов.

Отметим, что октябрь в Киеве стал одним из самых теплых почти за 150 лет.

Также читайте, когда в Украине ожидаются магнитные бури в ноябре 2022 года.

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Погода в Украине