Первое осеннее Новолуние и "Печатки несчастья". Астролог составила подробный прогноз на 3 сентября

Во вторник, 3 августа, наступает Новолуние. Но астролог Катерина Соловьева рассказала, что в этот день следует учесть не только это событие. Меркурий все еще находится в ретрограде, а еще на нас могут повлиять Марс и Венера.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог рассказала, что нам принесет это Новолуние и от каких планов стоит отказаться в этот день.

Прогноз астропогоды на 3 сентября

Ретроградный Меркурий все еще в теневом периоде, поэтому не забывайте о неблагоприятном моменте для новых дел и важных решений.

"Нельзя начинать бизнес, оформлять брак, рассматривать судебные дела, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства", - напомнила Соловьева.

Кроме этого, уже действует сочетание Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя".

"Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. Точным этот аспект станет 4 сентября", - пояснила астролог.

"Поэтому период до 6 августа включительно не рекомендуется для организации бизнеса, оформления браков, начала судебных дел, ценных приобретений, пластических операций. В настоящее время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Избегайте сексуальных развлечений", - добавила она.

Гороскоп на 3 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Новолуние в сентябре - что нужно знать

Точная фаза Новолуния приходится на 3 сентября, 04:55 по киевскому времени. Именно поэтому во вторник следует все планировать.

"Все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. Особенно благоприятный для этого первый час 1-го дня, то есть с 04:55 до 05:55 по Киеву. Луна будет в Деве, а управляющим Новолуния будет Меркурий", – рассказала астролог.

"Поскольку Новолуние состоится во время теневого периода ретроградного Меркурия, лучше уделить время планированию ситуаций, которые уже происходили в вашей жизни, а не начинать новые процессы", - добавила она.

Луна и Солнце, как отметила Соловьева, будут в сложных аспектах с Сатурном (планетой мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы) и Юпитером (планетой "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного).

"Оба светила в момент Новолуния будут создавать по одной "Печатке несчастья" каждое. Это означает, что все задуманное будет иметь определенные проблемы во время своей реализации. Все, что касается здоровья, работы, коллектива, подчиненных, неквалифицированного труда, домашних животных , будет в фокусе", - объяснила астролог.

Когда будет Новолуние - точное время (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 3 сентября

"Этот вторник - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать", – рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток не инициируйте завтра новые активности, связанные с:

оформлением на новую работу

приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники

далекими путешествиями

сверхурочными нагрузками на работе

первым в жизни использованием оружия.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии)", - советует астролог.

"Простите тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами.

Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, начать курс витаминов для поддержания энергии в организме", - добавила она.