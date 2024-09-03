Перший осінній Молодик та "Печатки нещастя". Астролог склала детальний прогноз на 3 вересня

У вівторок, 3 серпня, настає Молодик. Але астролог Катерина Соловйова розповіла, що цього дня варто врахувати не тільки цю подію. Меркурій все ще перебуває у ретрограді, а ще на нас можуть вплинути Марс та Венера.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог розповіла, що нам принесе цей Молодик та від яких планів варто відмовитися цього дня.

Прогноз астропогоди на 3 вересня

Ретроградний Меркурій все ще в тіньовому періоді, а тому не забувайте про несприятливий момент для нових справ та важливих рішень.

"Не можна започатковувати бізнес, оформляти шлюб, розглядати судові справи, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання", - нагадала Соловйова.

Окрім цього, вже діє поєднання Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника".

"Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. Точним цей аспект стане 4 вересня", - пояснила астролог.

"Тому період до 6 серпня включно не рекомендується для організації бізнесу, оформлення шлюбів, початку судових справ, коштовних придбань, пластичних операцій. У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти. Уникайте сексуальних розваг", - додала вона.

Гороскоп на 3 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Молодик у вересні - що треба знати

Точна фаза Молодика припадає на 3 вересня, 04:55 за київським часом. Саме тому у вівторок варто все планувати.

"Усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. Особливо сприятлива для цього перша година 1-ої доби, тобто з 04:55 до 05:55 за Києвом. Місяць буде у Діві, а управителем Молодика буде Меркурій", - розповіла астролог.

"Оскільки Молодик відбудеться під час тіньового періоду ретроградного Меркурія, краще приділити час плануванню ситуацій, які вже відбувались у вашому житті, а не розпочинати нові процеси", - додала вона.

Місяць та Сонце, як зазначила Соловйова, будуть у складних аспектах з Сатурном (планетою мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми) і Юпітером (планетою "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного).

"Обидва світила у момент Молодика будуть створювати по одній "Печатці нещастя" кожне. Це означає, що все задумане буде мати певні проблеми під час своєї реалізації. Усе, що стосується здоров’я, роботи, колективу, підлеглих, некваліфікованої праці, домашніх тварин, буде у фокусі", - пояснила астролог.

Коли буде Молодик - точний час (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 3 вересня

"Цей вівторок - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби не ініціюйте завтра нових активностей, пов’язаних з:

оформленням на нову роботу

придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки

далекими подорожами

понаднормовими навантаженнями на роботі

першим у житті використанням зброї.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)", - радить астролог.

"Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі.

Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, почати курс вітамінів для підтримки енергії в організмі", - додала вона.