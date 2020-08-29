Гороскоп Таро на вересень всім знакам Зодіаку: хто буде на висоті, а кому пора на відпочинок

Гороскоп Таро на вересень 2020 (фото: pixabay.com)

Карти Таро підкажуть для кожного знака Зодіаку, до чого варто приготуватися у вересні в сфері здоров'я

Гороскоп Таро на вересень 2020 від українського таролога підкаже дванадцяти знакам Зодіаку, кому потрібно берегти сили і остерігатися хвороб, а для кого початок осені пройде на енергетичному підйомі.

Відомий таролог Олена Саламандра розповіла кожному представнику зодіакального кола, які приємні і не дуже сюрпризи у сфері здоров'я обіцяють нам карти Таро.

Овен

Остерігайтеся енергетичного вигорання, нездужань через перевтому. Здоров'я зміцнять прогулянки на природі.

Телець

Вам варто побоюватися загострення хронічних захворювань на тлі неприємних емоцій і переживань.

Близнюки

Великий ризик застуд. Не затягуйте з візитом до лікаря у разі поганого самопочуття.

Рак

Хороше самопочуття. З увагою ставитеся до свого стану, радуйте приємними процедурами спа та відпочинком.

Лев

Остерігайтеся вигорання, перевтоми. Стежте за сном, відпочинком. Уникайте трудоголізму, який негативно відіб'ється на здоров'ї.

Діва

Ризик загострення хронічних захворювань. Стан зміцнять прогулянки на свіжому повітрі, сонячні ванни.

Терези

Остерігайтеся помилкових діагнозів і непотрібних витрат. Здоров'я зміцнять позитивні емоції, приємний відпочинок на природі.

Скорпіон

Бійтеся вигорання. Ризик загострення хронічних захворювань на тлі стресу. Перевтома.

Стрілець

Перевтома, втома, переживання погано позначаться на самопочуття. Більше відпочивайте.

Козеріг

Ризик застуд. Не відкладайте профілактику, вітаміни і загальнозміцнюючі заходи на потім.

Водолій

Є загроза нервового перенапруження. Зверніть увагу на своє самопочуття і здоров'я. Не нехтуйте відпочинком або навіть відпусткою.



Риби

Ризик перевтоми, нервового напруження. Частіше бувайте на свіжому повітрі.

Раніше ми писали в гороскопі Таро на вересень всім знакам Зодіаку, хто знайде нову любов, а кого чекають невдачі.

Також повідомлялося, що астролог попередила про біди, які чекають на нас через транзитний Марс в Овні.