Пережил своих 10 детей. Второй старейший мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

В чем секрет "дедушки Бена"

"Каждый день я ем кашу, мясо и морого - дикий вид африканского шпината", - сказал он.

По словам мужчины, он вырос на ферме и всю жизнь выращивал овощи. С детства он работал в поле.

Согласно документам долгожителя Бен родился в 1913 году. В скором времени он может стать претендентом на Книгу рекордов Гиннеса. Титул старейшего мужчины в мире носил Хуан Висенте Перес из Венесуэлы, которому было 114 лет, когда он скончался в апреле этого года.

Бену скоро исполнится 112 лет (Скриншот)

Нынешним рекордсменом-долгожителем является британец Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся в августе 1912 года, ему 111 лет, но скоро будет 112.

Бен прожил долгую жизнь, ему пришлось попрощаться с несколькими близкими людьми - он уже много лет овдовел, и только двое из его 12 детей до сих пор живы.

Сейчас он живет с двумя своими внуками, 44-летней Нелесве и 27-летней Махосазане, а всего у него их сорок. Несмотря на преклонный возраст, у него все хорошо со здоровьем.

"Я никогда не лежал в больнице из-за серьезной болезни. Сейчас меня немного беспокоят ноги", - признался дедушка.

В его семье явно хорошие гены - его младшему брату Моои 99 лет.