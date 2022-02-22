Не переводьте гроші казна кому! У мережі з'явилися шахраї, які збирають кошти на армію

У соціальних мережах активізувалися шахраї, які збирають гроші на допомогу українській армії.
Українська журналістка та військовослужбовець Ірина Рибакова на своїй сторінці в Facebook закликала українців не переказувати кошти незрозуміло кому.
Вона попередила, що на хвилі патріотизму зараз активізувалися шахраї і просто непорядні люди. І по багатьох соцмережах почали збирати гроші на ЗСУ.
"У руснявських телеграм-каналах зараз збирають гроші нібито на потреби ЗСУ. Насправді вони підуть просто в кишеню адмінам цих антиукраїнських каналів.
Друзі, зараз на хвилі патріотизму, активізуються аферисти та просто непорядні люди. Закликаю вас не переказувати гроші казна-кому!"- написала Рибакова.
Вона пояснила, як визначити тих, кому не варто переказувати гроші. Наприклад, не варто переказувати кошти солдатам, яких ви не знаєте особисто, і вони просять поповнити рахунок.
Не варто вестися на те, що на аватарці може бути фотографія милої дівчини у військовій формі – насправді там може бути зек з в'язниці.
"А навіть якщо ви знаєте бійця, то все одно 10 разів подумайте, чи варто віддавати свої кровні саме йому. В армії не так все погано, щоб не було на сигарети та поповнення рахунку.
Не поспішайте переказувати гроші людям, які з вами довго не спілкувалися і раптово пишуть в ФБ-месенджери. Можливо, їх сторінку зламали", - попередила вона.
Ірина Рибакова порекомендувала підтримати відомий БЛАГОДІЙНИЙ фонд або відомого волонтера. Або відправити гроші на лікування дитині з СМА.
Реквізити для допомоги Катерині Засухі з СМА
ПриватБанк
5168742232376008
4149 4991 5149 0784
Засуха Сергій (тато)
Або
4149 4991 4312 5597
Засуха Марина (мама)
4441 1144 6313 3387 - Моно
Батько Сергій Засуха: +380 97 080 0100
Крім того, ми розповідали про те, як ви можете підтримати українську армію – всі контакти, реквізити та списки необхідних речей.