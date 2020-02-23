Переведення годинників в Україні: коли потрібно перевести стрілки на літній час

Україна перейде на літній час в останню неділю березня й стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед. Чому ми переводимо стрілки годинника два рази на рік і як знизити наслідки переведення годинників – у матеріалі Styler.

Переведення годинників в Україні проводиться двічі в рік і це практикується ще з 1981 року. У 1996 році було прийнято постанову Кабінету міністрів України "Про порядок обчислення часу", де був регламентований порядок переведення часу – останню неділю березня та остання неділя жовтня. Відповідно, переводити стрілки годинника на одну годину вперед українці будуть в ніч з 28 на 29 березня 2020 року. За традицією це варто зробити в третій години ночі, але можна і рано вранці.

Важливо пам'ятати, що електронні гаджети переводять годинник самостійно, і вже 29 березня весь графік транспорту курсуватиме по літньому часу.

Чому в Україні переводять годинники

Головна причина переведення часу, яка називалася раніше – це економія електроенергії. Першими цю практику освоїли англійці, а потім переведення годинників стали практикувати та в інших країнах. Проте з часом економія стала абсолютно незначна – 1-3%, оскільки в сучасному світі кардинально змінився розвиток енергоресурсів.

Від переведення годинників відмовилися багато країн, такі як Бразилія, Китай, Японія, Ісландія, Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, деякі штати США і більшість країн Африки.

В Україні вже кілька разів намагалися відмовитися від переведення годинників і реєстрували різні законопроєкти, однак вони не одержали підтримку. На засіданні Європарламенту депутати проголосували за скасування практики переведення годинника, але тільки з 2021 року. Однак і це було не останнє голосування, а лише єдина позиція, яка стала основою дискусії в Європарламенті. Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній – негативно позначається на здоров'я.

Переведення годинників на літній час і здоров'я

Під час переведення годинників у людини порушується сон і це тягне за собою масу інших незручностей і проявів – неможливість сконцентруватися, підвищена стомлюваність, стрес, депресивні настрої, збивається графік харчування, підвищується дратівливість. Як мінімум один тиждень українці скаржаться на головні болі, стрибки тиску, млявість і навіть загострення психологічного характеру. Навесні переведення часу відчувається більш важко, через те, що це період перебудови організму, зниження імунітету і браку вітамінів.

Як мінімізувати наслідки переведення годинників

Стандартні рекомендації лікарів на цей період – це вирівняти графік сну, і за тиждень до переведення годинників зрушувати час відходу до сну і пробудження на 15 хвилин в день.

Також допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, особливо в денний час. Важливі справи, фізичні навантаження і далекі поїздки краще перенести на тиждень. У раціон харчування додати більше фруктів і овочів і не перевантажувати організм важкою та жирною їжею, алкоголем і великою кількістю солодкого.

Тим, у кого є хронічні захворювання – тримати під руками необхідні ліки та проконсультуватися з лікарем.