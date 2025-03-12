Проверьте свой iPhone прямо сейчас! Apple выпускает важное обновление, которое нужно установить

Apple официально выпустила iOS 18.3.2 для пользователей iPhone. Обновление включает исправления ошибок, улучшения безопасности и выходит спустя месяц после выпуска iOS 18.3.1.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

"iOS 18.3.2 содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности, а также устраняет проблему, из-за которой могло прерываться воспроизведение потокового контента", - говорится в официальных примечаниях Apple.

Стоит отметить, что это не крупное обновление iOS. Оно не содержит новых приложений, изменений дизайна или дополнительных функций. Однако его установка поможет защитить устройство от потенциальных угроз и предотвратить дальнейшие сбои.

Чтобы установить iOS 18.3.2, откройте “Настройки", “Основные”, "Обновление ПО".

Размер загрузки составляет около 800 МБ, поэтому убедитесь, что у вас достаточно мобильного интернета или дождитесь подключения к Wi-Fi. После установки iPhone может потребовать перезагрузки.

Если обновление в данный момент неудобно, можно выбрать "Обновить сегодня ночью", чтобы исправить ошибки во время сна.

Важно не откладывать обновление, иначе устройство останется уязвимым для угроз и возможных сбоев.

"Всем пользователям iOS необходимо обновиться до версии iOS 18.3.2, так как она устраняет уязвимость, активно используемую киберпреступниками", - отметил Адам Бойнтон, старший менеджер по стратегии безопасности в компании Jamf.

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