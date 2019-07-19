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Перевернули столи і побили відвідувача: у Києві розгромили лотерею (фото)

STYLERЖиття    19.07.2019 - 20:34
Перевернули столи і побили відвідувача: у Києві розгромили лотерею (фото)
Ілюстративне фото (unl.ua)

Нападники були одягнені в спортивні костюми

У Києві в ніч на 19 липня група чоловіків розгромила Національну лотерею. Інцидент стався на Борщагівці, на вулиці Якуба Коласа, 23. Як повідомляє "Інформатор", хулігани увірвалися в будівлю лотереї, перевернули столи і вдарили одного з відвідувачів.

Як повідомили очевидці події, 5 або 6 хлопців були одягнені в спортивні костюми. Після нападу на гральний заклад вони відразу ж втекли з місця злочину і більше їх ніхто не бачив.

Перевернули столи і побили відвідувача: у Києві розгромили лотерею (фото)Перевернули столи і побили відвідувача: у Києві розгромили лотерею (фото)Фото: у Києві напали на Національну лотерею (kiev.informator.ua)

На місце події виїхала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронні органи активно ведуть розслідування і намагаються ідентифікувати особи нападників на Національну лотерею. Деталі події встановить слідство.

Як ми раніше писали, в Києві на дівчину напав неадекватний маніяк. Це сталося в ніч на 12 липня на вулиці Драгоманова (Позняки). На щастя, дівчині вдалося відбитися від чоловіка.

Читайте також, як у Києві, на вулиці Грушевського, розгромили меморіал герою Небесної сотні Сергію Нигояну. Інцидент стався в ніч з 23 на 24 червня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор організації "С14" Сергій Мазур. Він повідомив, що невідомий чоловік розбив лампадки, розірвав прапори і розкидав квіти.

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