Переход на зимнее время: психолог дала 6 советов по адаптации после перевода часов
27 октября Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведем на час назад. Это позволит немного дольше поспать, но все же такой переход может вызвать нарушение работы биологических часов и привести к обострению депрессивных симптомов, падению уровня энергии в организме, постоянному ощущению недосыпания, раздражительности и ухудшению концентрации внимания.
Как подготовиться к переводу часов, чтобы свести к минимуму вред для организма, рассказала кризисный психолог, руководитель "Психологической службы СпивДии" Анна Красина.
Как адаптироваться к переходу на зимнее время
Откорректируйте свой график сна
За несколько дней до перевода стрелок ложитесь спать немного раньше обычного. К примеру, на 15-30 минут. Так организм привыкнет к такому изменению без лишнего стресса.
Откажитесь от кофеина и энергетиков
Хотя бы на короткое время откажитесь от употребления энергетических напитков и кофеина. Именно они могут усилить чувство усталости.
Скажите "нет" гаджетам накануне сна
За час до сна отложите все гаджеты, дайте организму успокоиться и подготовиться к отдыху.
Позаботьтесь о ритуалах для расслабления
Создайте ритуалы перед сном, которые будут способствовать синхронизации с новым временем. Это может быть теплая ванна, слушание спокойной музыки и т.д. Это поможет уменьшить беспокойство и улучшить качество сна.
Начните утро со света
Открывайте шторы, как только проснетесь. Воздействие света поможет вашему мозгу проснуться, улучшить настроение и когнитивные функции.
Готовьтесь ко сну за час
Начинайте приготовление к отдыху за час до момента, когда приходит время для сна. Обеспечьте тишину и уменьшите освещенность спальни во время сна. Удалите все электронные устройства.
Что известно о переводе часов в воскресенье
Напомним, что в ночь на 27 октября (а именно в 04:00) украинцы в последний раз, как ожидается, будут переводить часы назад.
В июле 2024 года украинские парламентарии поддержали инициативу об отказе от перехода на летнее время. Это решение было принято с целью стабилизировать биоритмы людей и избежать дополнительной нагрузки на организм. Однако для того, чтобы изменения вступили в силу, закон должен быть подписан Президентом Украины. Чего еще не произошло.
Что это значит для украинцев? Если закон будет подписан, то с 2025 года мы больше не будем переводить часы дважды в год. Это означает, что в Украине будет установлено постоянное "зимнее время".
Тем временем украинцы призывают не подписывать закон о постоянном "зимнем времени".
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