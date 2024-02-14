Перевод часов 2024: будет ли Украина переходить на летнее время в этом году

Каждую весну Украина, как и много других стран, переводит часы на летнее время. Раньше в обществе велись обсуждения по поводу того, чтобы отказаться от такой практики, но на законодательном уровне этого не установили.
О том, когда нужно переводить часы на летнее время в этом году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала была использована информация из Википедии.
Традиционно Украина на летнее время переходит в последнее воскресенье марта. В этом году 31 марта в 3 утра нужно перевести часы на один час вперед. Фактически последние сутки марта продлятся всего 23 часа.
Переход на летнее время позволяет более эффективно использовать световой день и снизить потребление электричества.
Украина переходит на летнее время уже более двух десятилетий, когда соответствующее постановление утвердило Правительство в 1996 году. Согласно ему, часы переводят дважды в год:
Добавим, что еще 70 стран мира переходят на сезонное время, а в 135 странах действует "единое время" в течение всего года.
Напомним, что в 2021 году в Украине активно велось обсуждение об отказе от перевода часов. Депутаты разработали для этого законопроект, но он не прошел второе чтение.
Подобные дискуссии проводились и в Евросоюзе. Этот вопрос должен быть решен до 2026 года. Пока каждая страна Европейского Союза будет самостоятельно решать, с каким временем - зимним или летним - ей лучше жить.
Противники перевода часов считают, что такие изменения оказывают негативное влияние на состояние людей. В частности, это нарушает биоритмы организма, снижает работоспособность и ухудшает самочувствие в целом.
Отметим также, что большинство часов на гаджетах автоматически переходят на сезонное время, это предусмотрено заводскими настройками.
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