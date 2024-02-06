Когда в Украине начнется Великий пост в 2024 году: самые главные запреты

Традиционно перед Пасхой соблюдается Великий пост. Он длится 48 дней и завершится перед большим праздником.

В материале использованы данные с сайтов Церковного календаря и Википедии.

Когда начнется Великий пост и закончится

В этом году он начнется 18 марта и завершится 4 мая. Этот период является самым длинным постом в году, определяется как один из самых строгих, и длится 48 дней, во время которых верующие отмечают веру и соблюдают особые обряды и отказы от некоторых привычных прихотей.

Правила Великого поста

В первый день Великого поста и Страстную пятницу верующие соблюдают строгие правила, отказываясь от потребления мясных, молочных продуктов и яиц. Также воздерживаются от приема блюд, содержащих эти ингредиенты.

В первую неделю Великого поста и Страстную неделю верующие воздерживаются от употребления в пищу мясных продуктов и блюд.

В последующие недели, в частности, в понедельник, среду и пятницу, верующие также воздерживаются от мясных продуктов и блюд, позволяя себе их во вторник и четверг.

Во время Великого поста запрещены вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие мероприятия.

Кто может удержаться от поста:

Нищие.

Дети до 14 лет.

Люди, которым уже 60 лет.

Трудно работающие люди.

Люди, путешествующие более восьми часов.

Беременные.

Тяжелобольные.

Женщины, кормящие грудью.

Женщины после родов.

Великий пост является временем внутренней рефлексии, самообзора и духовного роста для верующих православной церкви.

Великий пост также подразумевает воздержание от развлечений, танцев, вечеринок и других событий, которые могут отвлечь от духовных практик.

Время Великого поста акцентируется на более активной молитве, посещении церковных служб и совершении поступков покаяния.