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Когда в Украине начнется Великий пост в 2024 году: самые главные запреты

Вторник 06 февраля 2024 10:51
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Когда в Украине начнется Великий пост в 2024 году: самые главные запреты Фото: Когда начнется Великий пост (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Традиционно перед Пасхой соблюдается Великий пост. Он длится 48 дней и завершится перед большим праздником.

Какие правила поста и запрета читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные с сайтов Церковного календаря и Википедии.

Когда начнется Великий пост и закончится

В этом году он начнется 18 марта и завершится 4 мая. Этот период является самым длинным постом в году, определяется как один из самых строгих, и длится 48 дней, во время которых верующие отмечают веру и соблюдают особые обряды и отказы от некоторых привычных прихотей.

Правила Великого поста

В первый день Великого поста и Страстную пятницу верующие соблюдают строгие правила, отказываясь от потребления мясных, молочных продуктов и яиц. Также воздерживаются от приема блюд, содержащих эти ингредиенты.

В первую неделю Великого поста и Страстную неделю верующие воздерживаются от употребления в пищу мясных продуктов и блюд.

В последующие недели, в частности, в понедельник, среду и пятницу, верующие также воздерживаются от мясных продуктов и блюд, позволяя себе их во вторник и четверг.

Во время Великого поста запрещены вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие мероприятия.

Кто может удержаться от поста:

  • Нищие.
  • Дети до 14 лет.
  • Люди, которым уже 60 лет.
  • Трудно работающие люди.
  • Люди, путешествующие более восьми часов.
  • Беременные.
  • Тяжелобольные.
  • Женщины, кормящие грудью.
  • Женщины после родов.

Великий пост является временем внутренней рефлексии, самообзора и духовного роста для верующих православной церкви.

Великий пост также подразумевает воздержание от развлечений, танцев, вечеринок и других событий, которые могут отвлечь от духовных практик.

Время Великого поста акцентируется на более активной молитве, посещении церковных служб и совершении поступков покаяния.

Читайте также, когда будем праздновать Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

А также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.

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Великий пост свято в Україні
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