Когда в Украине начнется Великий пост в 2024 году: самые главные запреты
Традиционно перед Пасхой соблюдается Великий пост. Он длится 48 дней и завершится перед большим праздником.
Какие правила поста и запрета читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные с сайтов Церковного календаря и Википедии.
Когда начнется Великий пост и закончится
В этом году он начнется 18 марта и завершится 4 мая. Этот период является самым длинным постом в году, определяется как один из самых строгих, и длится 48 дней, во время которых верующие отмечают веру и соблюдают особые обряды и отказы от некоторых привычных прихотей.
Правила Великого поста
В первый день Великого поста и Страстную пятницу верующие соблюдают строгие правила, отказываясь от потребления мясных, молочных продуктов и яиц. Также воздерживаются от приема блюд, содержащих эти ингредиенты.
В первую неделю Великого поста и Страстную неделю верующие воздерживаются от употребления в пищу мясных продуктов и блюд.
В последующие недели, в частности, в понедельник, среду и пятницу, верующие также воздерживаются от мясных продуктов и блюд, позволяя себе их во вторник и четверг.
Во время Великого поста запрещены вечеринки, танцы, развлечения, свадьбы и другие мероприятия.
Кто может удержаться от поста:
- Нищие.
- Дети до 14 лет.
- Люди, которым уже 60 лет.
- Трудно работающие люди.
- Люди, путешествующие более восьми часов.
- Беременные.
- Тяжелобольные.
- Женщины, кормящие грудью.
- Женщины после родов.
Великий пост является временем внутренней рефлексии, самообзора и духовного роста для верующих православной церкви.
Великий пост также подразумевает воздержание от развлечений, танцев, вечеринок и других событий, которые могут отвлечь от духовных практик.
Время Великого поста акцентируется на более активной молитве, посещении церковных служб и совершении поступков покаяния.
Читайте также, когда будем праздновать Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.
А также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.