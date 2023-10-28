Перевод часов. Когда нужно быть на вокзале, чтобы не пропустить свой поезд

Когда "Укрзалізниця" переходит на зимнее время

Для того чтобы пассажиры "Укрзалізниці" не опоздали на рейсы из-за перехода на зимнее время, или же наоборот не ждали слишком долго, национальный перевозчик переходит на зимнее время вместе со всей страной.

Итак, стрелки часов "Укрзалізниця" переводит на один час назад в воскресенье, 29 октября, в 04:00 по киевскому времени.

При этом, исходя из прошлогодней практики, время отправления и прибытия поездов в билетах за 29 октября указывается уже с учетом перевода стрелок часов.

То есть на перроне у поезда вам нужно быть в то время, которое указано в билете.

Итак, путешествие будет удачным, если вы не забудете привести в соответствие время своих часов.

Как проверить точное время

Все смартфоны и другие гаджеты, подключенные к интернету, переходят на новое время автоматически. А вот механические приборы (либо не подключенные к интернету) необходимо перевести вручную.

Для того чтобы проверить актуальное время, можно воспользоваться онлайн-сервисом проверки реального времени.

Если же вы не совсем ему доверяете, воспользуйтесь поиском в Google. Достаточно набрать в поисковой ленте запрос "который час в Украине", "сколько сейчас времени" или "точное время в (указать конкретный город)".

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А что с непогодой?

Согласно сообщению "Укрзалізниці", несмотря на стихию на большинстве территории страны, поезда продолжают движение.

Железнодорожники на местах оперативно ликвидируют последствия и делают курсирование поездов возможным, ведь в некоторых регионах ветер вызвал падение деревьев на пути, проблемы с сигнальной системой и электросетью.

За задержками поездов украинцы могут следить в онлайн-режиме.

"Пассажиров этих рейсов просим информировать наших проводников и стюардов о необходимых пересадках: наши диспетчеры будут централизованно координировать движение и продолжительность остановок, чтобы непогода повлияла на ваши планы как можно меньше", - подчеркнули в пресс-службе "Укрзалізниці".

Уточняется, что узнать время, а также путь прибытия либо отправки того или иного поезда можно в приложении "Укрзалізниці" или в чат-ботах в разделе "онлайн-табло".