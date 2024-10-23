Три простых способа отредактировать изображение с помощью ChatGPT
ChatGPT можно использовать не только для написания, но и также как быстрый инструмент для редактирования изображений.
О том, как быстро редактировать фотографии с помощью ChatGPT, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Как работает редактирование изображений ChatGPT?
Прежде чем перейти к методам, нужно быть участником ChatGPT Plus с доступом к функциям редактирования. В отличие от традиционных программ редактирования изображений, таких как Adobe Photoshop, Affinity Photo, Canva и других, все редактирование изображений можно выполнять только с помощью текстовых подсказок.
Искусственный интеллект может понимать сложные команды редактирования и изменять изображения с помощью простых текстовых подсказок.
Редактирование изображений с помощью ChatGPT имеет некоторые ограничения, например, определенные типы изображений, содержащие людей или конфиденциальный контент, не могут быть отредактированы.
Кроме того, все фотографии, загруженные в ChatGPT, могут быть использованы для обучения модели. Вы можете указать в настройках, что ваши данные не используются для обучения моделей. Учитывая это, давайте рассмотрим различные методы редактирования изображений.
Как редактировать изображения с помощью ChatGPT
Редактируйте изображения, созданные с помощью ИИ
ChatGPT недавно получил собственные функции редактирования изображений, созданных с помощью DALL-E. Этот инструмент позволяет добавлять или удалять определенные элементы изображения с помощью простых текстовых подсказок. Модель регенерирует изображения, и вы даже не заметите, что они были отредактированы.
Как редактировать изображения, созданные DALL-E, в ChatGPT
- Посетите chat.openai.com и выберите модель GPT 4
- Щелкните по текстовому редактору и введите запрос для создания изображения
- Нажмите на сгенерированное изображение и перейдите в полноэкранный режим
- Теперь щелкните значок редактирования и используйте кисть, чтобы выбрать область, которую вы хотите редактировать. Опишите изменения, которые вы хотите внести в текстовую подсказку. Для лучшего результата убедитесь, что ваша текстовая подсказка четкая и хорошо определенная
- Вы можете вносить несколько изменений в изображение, пока не достигнете желаемого результата
- Нажмите значок загрузки, чтобы сохранить изображение после редактирования
Как редактировать изображения, созданные DALL-E, в ChatGPT (фото: Technology Personalized)
Редактирование изображений с использованием пользовательских GPT
Вы также можете редактировать изображения с помощью пользовательских GPT в ChatGPT. Пользовательские GPT - это предварительно обученные модели с уникальными возможностями для выполнения определенной задачи. Они доступны в ChatGPT для подписчиков GPT Premium.
В отличие от собственного метода, который работает только для изображений, сгенерированных ИИ, вы можете использовать пользовательский GPT для редактирования локальных и сгенерированных ИИ изображений.
Вы можете выполнять базовые операции по редактированию фотографий, такие как обрезка, поворот, применение фильтров к изображению, удаление фона, конвертация изображения в другой формат и многое другое.
Как настроить GPT для редактирования изображений в ChatGPT
- Посетите chat.openai.com и нажмите "Изучить GPT" на боковой панели
- Используя поиск, найдите GPT для редактирования изображений
- Выберите GPT и нажмите "Начать чат”
- Нажмите на значок вложения и загрузите нужное изображение в редактор. Вы также можете напрямую вставить скопированное изображение в текстовое поле
- Теперь введите подсказку, которую вы хотите использовать для изменения изображения. Убедитесь, что текст подсказки понятен для лучших результатов
- Если вы хотите обрезать изображение, то введите подсказку для обрезки изображения. Чем конкретнее подсказка, тем лучше результаты
- Через несколько секунд будут сгенерированы новые изображения. Однако на изображении нажмите на ссылку загрузки, чтобы сохранить его на своем устройстве
Как настроить GPT для редактирования изображений в ChatGPT (фото: Technology Personalized)
Преобразуйте свои изображения в ИИ-арт/мультфильмы
С помощью ChatGPT вы также можете преобразовывать изображения в мультфильмы или искусство AI. Генераторы искусств AI стали очень популярны в последние месяцы, и многие приложения для редактирования фотографий теперь предлагают специальную функцию для преобразования ваших изображений в искусство.
С помощью ChatGPT вы можете преобразовывать изображения в мультфильмы или искусство AI без необходимости использования сторонних инструментов или пользовательских GPT. Вот как это работает:
- Загрузите изображение, которое вы хотите преобразовать в мультфильм
- Введите запрос и подробно опишите его, чтобы получить наилучшие результаты
- Подождите несколько секунд, и изображение будет сгенерировано. Вы можете настроить изображение, задав ему еще более качественные подсказки
- Наведите курсор на изображение и нажмите кнопку загрузки, чтобы сохранить изображение на своем устройстве
Как преобразовать ваши изображения в AI Art и мультфильмы в ChatGPT (фото: Technology Personalized)
Напомним, что пользователи Windows получат ChatGPT прямо на свои устройства.
А еще мы писали про советы, которые помогут вам добиться максимальных результатов от ChatGPT.