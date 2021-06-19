Як перестати хвилюватися і почати жити прямо зараз: ці способи дійсно працюють

Стреси та нервове напруження, кризові ситуації та переживання стали вже майже невіддільними супутниками сучасного життя. Позбутися від них досить складно, але потрібно навчитися перестати хвилюватися через дрібниці та не брати все близько до серця.

Як перестати переживати щодня і почати жити прямо зараз, розповіла лікар-психолог Ольга Мірошникова в коментарі для видання " Сьогодні ".

Перестаньте боротися з хвилюванням

Витрачати своє здоров'я і час на постійні переживання і хвилювання – порожня справа. Тим більше, що це не вирішить поставлене завдання. Варто проаналізувати причину ваших хвилювань, пошукати рішення. Якщо воно є, то переживати нема за що.

Попросіть допомоги у близьких

Якщо вас щось турбує і турбує – поговоріть про це з рідними та друзями. Промовляючи неприємну ситуацію, ви зможете перестати хвилюватися. А часом сторонній погляд на вашу ситуацію допоможе вам зрозуміти, що не варто хвилюватися.

Любіть себе

У будь-якій незрозумілій ситуації подбайте про себе – приляжте, подумки обійміть себе. Поставте на перше місце свій власний спокій і здоров'я своїх нервів. Використовуйте те, що дає вам стан спокою – зробіть улюблену процедуру, прогуляйтеся в улюблену кав'ярню. Робіть те, що ви любите.

Почніть медитувати

Медитація стала відмінним способом заспокоїти нерви, поліпшити настрій, позбутися від тривожності, агресії та гніву. Як стверджують фахівці Центру здоров'я і досягнень в освіті, медитації допомагають зняти навіть почуття сильної втоми.

Дихайте правильно

У стані стресу і напруженості серце починає битися набагато швидше, а дихання стає частим. У такій ситуації організму потрібна пауза і багато кисню. Видихніть і почніть дихати глибоко і рівно – це допоможе відновити баланс.

Знайдіть улюблене заняття

Якщо ваш день завантажений під зав'язку й у вас повно улюблених справ – часу на переживання залишиться не так вже й багато. Хобі або захоплення є дуже корисним інструментом позбавлення від хвилювання. Це може бути в'язання, малювання, гра на музичному інструменті, йога, біг, читання, навіть перегляд серіалів – будь-яке заняття, яке допомагає заспокоїтися і приносить вам задоволення.

Не приймайте поспішних рішень

Гарненько зважуйте всі "за" і "проти" до прийняття рішення – це позбавить вас від переживань за те, що ви щось зробили не так. Подумайте і поставте собі питання – чи потрібно робити те, що ви намітили чи ні. Спробуйте уявити, що станеться після прийняття будь-якого вашого рішення - моделюйте життєві ситуації.