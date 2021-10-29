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Спалювання - в 350 разів шкідливіше куріння. Так що ж робити з опалим листям?

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П'ятниця 29 жовтня 2021 14:19
Спалювання - в 350 разів шкідливіше куріння. Так що ж робити з опалим листям? Фото: чому не можна спалювати листя восени і що з ними робити (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Спалювати Осіннє листя дуже небезпечно для здоров'я. Однак це не зупиняє людей від того, щоб восени та навесні влаштовувати багаття їх оберемок таких листя. Існують і інші способи позбутися від листя і при цьому не завдавати шкоди для навколишнього середовища.

Чому не можна спалювати осіннє листя і як можна позбутися від них іншим способом – читайте в матеріалі нижче.

Чому листя спалювати не можна

Як зазначають у Центрі громадського здоров'я, 1 тонна тліючого листя дає 30 кг чадного газу, який блокує надходження кисню до тканин організму.

  • Попіл від листя не може бути хорошим добривом – навпаки, він шкодить грунті та знижує її родючість.
  • При спалюванні листя виділяється не тільки чадний газ, а й пил, оксид азоту, важкі метали, канцерогенні сполуки бензопіренів.
  • Задимленість від таких багать стає причиною подразнення очей або порожнини носа – це призводить до утрудненості дихання, кашлю і головних болів.
  • Спалювання листя провокує забруднення повітря, які підвищує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та появи онкології.
  • Отруйні гази при спалюванні можуть стати джерелом алергії та впливати на імунну систему людини.
  • Викиди отруйних речовин при спалюванні листя в 350 разів шкідливіше куріння сигарет.
  • Спалювання листя призводить до забруднення атмосфери, води та грунту.
  • Підпалювання сухої трави може привести до загибелі тварин і комах.

А що говорить закон?

У багатьох країна світу спалювання трави заборонено законом і карається величезними штрафами. В Україні спалювання листя порушує Конституцію - права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля (стаття 50).

Також заборону на спалювання листя, трави та сміття відрегульовано в адміністративному кодексі України – ст.77-1 КУпАП та ст. 82 КУпАП. Штраф за таке порушення – від 6120 гривень.

Що ж робити з осіннім листям?

Як повідомляє ТСН, утилізувати листя можна цілком безпечно іншими способами.

Наприклад, можна створити перегній з листя. Помістити їх в спеціальні мішки, утрамбувати та залишити у вологому місці на рік-півтора. Потім їх можна використовувати для поліпшення грунту.

Можна листя компостувати. Для цього їх збирають в яму або компостну купу, подрібнюють, перекладають перегноєм або грунтом шарами. Через рік вийде відмінний компост.

Ще листя можна використовувати як матеріал для теплих грядок. Їх можна закопувати в землю, на якій ви збираєтеся висаджувати ранні весняні овочі та зелень. Підготуйте траншеї, засипте туди листя, зверху додайте подрібнену траву і полийте водою. Викопаний грунт для грядок залиште поруч. Навесні насипте в траншеї землю і накрийте нетканим матеріалом. Через кілька днів можете висаджувати розсаду.

В саду листя можна розкидати опале листя на квіткові клумби та кущі - так ви зробите їм захист від бур'янів і морозів. Навесні просто зберіть граблями та перекопайте.

Використовуйте листя для утеплення на зиму. Сухими листям обсипте теплолюбні чагарники та рослини.

Пройдіться по своїй ділянці з газонокосаркою, щоб подрібнити листя. Найкраще це робити в суху погоду і зніміть короб для збору трави. Листя залишаться між травою і потраплять в грунт - стануть природним добривом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штрафи загрожують українцям за спалювання трави та листя.

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