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Перестаньте палити траву! Чому це небезпечно і які загрожують штрафи

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П'ятниця 15 квітня 2022 17:53
Перестаньте палити траву! Чому це небезпечно і які загрожують штрафи Чому небезпечно спалювати траву та як за це можуть покарати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні категорично заборонено палити траву. У деяких областях ситуація з підпалом трави настільки плачевна, що порушення вже готові прирівняти до диверсії.

Чому не можна палити траву і який штраф можна отримати – читайте в матеріалі нижче.

Чому не можна палити траву

По-перше, це дуже небезпечно для людини. Нещодавно від вогню під час спалювання сухостою у Львівській області загинуло двоє людей.

По-друге, це є небезпечним для природи. Вигоряє родючий шар ґрунту, вмирають тварини, забруднюється повітря.

По-третє, це ускладнює роботу рятувальників. Щодня фіксують сотні пожеж через спалення сухої трави. І для ліквідації цих пожеж змушені залучати екстрені служби ДСНС.

По-четверте, це знищує інфраструктуру у районі таких пожеж – газові труби, лінії електропередач. Можуть спалахнути будівлі та житлові будинки.

Які штрафи в Україні за підпал трави

За спалювання сухої трави та листя передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень для громадян, від 15300 до 21420 – для посадових осіб.

За спалювання сухої трави та листя у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, доведеться заплатити від 6120 до 12240 гривень.

Крім того, 3 березня 2022 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України та посилила відповідальність за злочини проти засад національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема це стосується паліїв сухої трави.

Відповідальність за злочини, що йдуть за статтею 113 "Диверсія", караються від 15 років до довічного ув'язнення.

Що ж робити з травою та листям

Найбезпечніші та екологічні способи позбавлення від сухої рослинності – це закомпостувати, перекопати з верхнім шаром ґрунту, відвезти на звалище, використовувати як утеплювач у тваринництві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна позбутися сухої трави та листя. Усі доступні та екологічні способи.

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диверсия Пожежа сжигание травы
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