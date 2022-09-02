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Переселенка з Донбасу врятувала понад 40 тварин: всіх забрала з собою в безпечне місце

Переселенка в Донбасу вивезла понад 40 тварин під Черкаси (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ірина Макогон з Донецької області виїхала на більш безпечну територію тільки в липні. Жінці було складно знайти житло, бо домашніх улюбленців у неї дуже багато. Друзі допомогли знайти їй будинок в Черкаській області, куди вона перевезла весь свій домашній зоопарк.

Про це розповіли у виданні Viche.

Будинок для Ірини Макогон знайшовся в Майданецькому Черкаської області. У тому районі в Ірини є знайомі, а з переїздом допомогли племінниці.

Пошук житла був важким і клопітким - місцевість Ірина не знала, квартира їй не підходила, бо у неї занадто багато підопічних. А це 20 собак, 20 котів, 3 білочки та пташка. Тому їй шукали просторий будинок з двором, подалі від сусідів, щоб звіринець нікому не завадив.

Тварин з Донецької області довелося вивозити поступово. Когось перевезли волонтери, когось Ірина одразу забрала разом з речами. Для кожної тварини потрібна була клітка або переноска.

Ірина зізнається, що їхати з дому було дуже важко. Їй довелося залишити будинок і просторий сад навколо нього, де все було обладнано для тварин. А тепер доведеться все починати з нуля.

Ірина Макогон з вихованцями

Ірині довелося частину коштів взяти в борг - на покупку будинку, на будівництво вольєрів і житла для котів. І в новому будинку поки немає хорошого паркану, щоб тварини не розбігалися по селу під час прогулянок.

За професією Ірина - швачка. Обладнання вона привезла з собою, але поки воно стоїть запаковане. Взятися за шиття жінка поки не може - потрібно облаштувати на новому місці всіх своїх улюбленців.

Ірина розповіла, що в її родині завжди опікали домашніх тварин. І вона з дитинства любить тварин. Коли бачить нещасне цуценя або кошеня, яке кинули господарі, вона відразу забирає їх до себе.

У когось перебиті лапки, хтось знесилів від голоду, а когось просто викинули власники. Тому Ірина Вікторівна намагається всім дати притулок, обігріти та нагодувати. Вона не розуміє людей, яким байдужа доля тварин.

Переселенка з Донецької області вивезла понад 40 тварин

Будь-якій допомозі Ірина буде рада, тому, що до зими залишилося зовсім мало часу, а тваринам потрібно купувати корм, облаштувати всі умови, провести огляд у ветеринара. Для тих, хто хоче допомогти жінці та її тваринам - 097 587 97 13.

До речі, раніше ми писали про те, що у Дніпрі під час війни волонтерка рятує тварин.

А ще розповідали про те, що під час ракетного обстрілу з боку Білорусі в Києві від розриву серця загинули вихованці притулку для тварин.

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