Перерыва на обед мало: сколько нужно отдыхать во время рабочего дня

Румынские ученые провели исследование и выяснили, сколько времени человек должен отдыхать во время рабочего дня. Также они объяснили, почему одного обеденного перерыва недостаточно.

Сколько нужно отдыхать

Обычно во время рабочего дня люди выделяют около часа на обеденный перерыв. Как заявили ученые, для человека этого недостаточно.

Румынские ученые около 30 лет проводили исследования о необходимом количестве отдыха во время рабочего дня.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Они проанализировали тип выполняемой работы, место и как перерыв повлиял на роботу.

Как оказалось, для эффективного и качественного выполнения задач человеку нужно несколько микроперерывов, чтобы он мог отвлечься мыслями, подвигаться и перекусить.

Румынский психолог Патриция Албулеску рассказала, когда человеку мало перерывов, он исчерпывает все свои силы и выполняет работу хуже.

Отрыв от работы даже небольшой обновляет мотивационные и когнитивные механизмы и способствует лучшему состоянию здоровья.

В идеале нужно делать перерывы продолжительностью 10 минут несколько раз в день и один большой - 30 минут.

По словам ученых, именно столько времени необходимо для обновления мозга и продуктивного дня.

Как полезно использовать обеденный перерыв

Прогулка

Постоянно сидеть на одном месте в замкнутом пространстве нельзя. Надо выходить гулять на свежем воздухе. Это полезно делать, даже если работаешь из дома.

В частности, если долго сидеть в одной комнате, может заболеть голова. Также следует часто проветривать помещение.

Встретиться с друзьями

Если вы с другом работаете недалеко друг от друга, можно встретиться и выпить чашку кофе. Это поможет отвлечься и освежить мысли.