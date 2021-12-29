Як не переплачувати за цукерки до свята в супермаркетах: повчальне відео

В українських супермаркетах в передсвятковий період покупцям пропонують солодкі набори - асорті цукерок в коробках або упаковках з новорічною символікою, які насправді відчутно дорожче, ніж той же самий товар на вагу на полицях магазину.

Експерт провів передноворічну "ревізію" товарів в гіпермаркеті однієї з популярних мереж і розповів, як кожен може перевірити реальну вартість цукерок у святкових солодких наборах, і переконатися в їх націнках "під ялинку".

На кожному наборі на упаковці можна побачити склад цукерок, які в нього входять. Якщо пройтися уздовж рядів з кондитеркою можна відшукати всі або майже всі такі солодощі, зібрати аналогічну їх кількість і зважити на торгових вагах з печаткою етикеток.

Тут слід звернути увагу, на подарунковому наборі вказується термін придатності - він один для всіх солодощів, але ж асорті складається з різних цукерок з різною начинкою (десь чорнослив, десь карамель, десь просто шоколад). Так, вибираючи самостійно з загальних полиць солодощі, у покупця більше можливостей вибрати більш свіжі цукерки, а не ті, що залежалися - що безпечніше.

До речі, в магазинах також продають і святкові упаковки-пакети (в цьому випадку - теж з новорічними малюнками). Несміянов взяв таку для власного набору за ціною близько 7 гривень.

Ще один момент, що варто враховувати при порівняльному аналізі ціни на солодощі в коробці та підібраних самому - за вагою деякі цукерки на вагу доведеться брати в більшій кількості, оскільки автомат має певний поріг по вазі (часом 3 штучки він не побачить, і слід додати ще одну-другу).

Але навіть при цьому в результаті вартість вашого набору цукерок - за вагою і складом аналогічного тій же святковій коробці - на касі виходить приблизно на третину дешевше (у Несміянова вийшла економія в 50 гривень: свій набір коштував під сотню проти вже складеного з ціною 150 гривень).

Складно не погодитися з експертом - різниця відчутна, особливо з урахуванням майбутніх інших новорічних витрат в комплексі.

Відео: експерт пояснив, чому в магазинах збирати новорічний солодкий набір вигідніше і безпечніше