Що робити, якщо вартість товару на ціннику не відповідає дійсності: детальна інструкція

Вартість на ціннику не повинна відрізнятись від вартості товару у чеку. Якщо на касі вас просять сплатити більше за вартість, яку було вказано на ціннику до товару, то ви можете відмовитись.

Що робити, якщо вартість товару на ціннику вказана одна, повідомили в програмі "Твій день" на 1+1.

За словами виконавчого директора Спілки споживачів України Максим Несміянова, у передноворічну пору доволі поширеними є акційні ціни на товарах в магазинах. Однак, бувають ситуації, коли на ціннику вказана акційна ціна, а у чеку вища.

Тоді покупця вимагають заплатити більше, ніж він розраховував, обираючи акційний товар. Експерт дав кілька порад, як діяти у такій ситуації:

Заплатити за товар суму, вказану в чеку;

Викликати адміністратора магазина;

Разом з чеком та адміністратором підійти до цінника зі знижкою в залі та показати невідповідність у ціні;

Якщо магазин не повертає переплачені вами кошти, то викликати поліцію і зафіксувати факт обрахунку на касі відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Виконавчий директор Спілки споживачів України Максим Несміянов (скрін з відео)

Також, якщо магазин продає товар не за тією ціною, яка вказана на ціннику, то він порушує ст. 633 Цивільного кодексу України та тягне за собою адміністративне правопорушення.

Важливо відстоювати свої права споживача та повернути різницю, якщо вас обрахували.

До того ж якщо ви помітили не відповідність цін вже вдома, тоді потрібно: