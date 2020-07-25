Перепад зі спеки +37 в сильний холод: синоптики оновили прогноз на початок серпня

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом сильної спеки, яка місцями досягне +37 градусів. Але такі високі "градуси" протримаються недовго, бо на початку серпня температура різко знизиться до +21-го.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, показники термометрів підуть вгору на вихідні, 25 і 26 липня, і досягнуть максимуму в +28+37 градусів до 29-31 числа (залежно від регіону).

Але 31 липня - 2 серпня буде сильний стрибок вниз до сильно холодних, як для літа, +21+23 градусів. Причому похолодання прийде разом з грозовими дощами, а місцями - зливами.

Нижче прогноз погоди у Києві, Львові, Харкові і Херсоні на 10 днів.

Прогноз погоди в Україні (скрін: gismeteo.ua)

Про підвищення температури до сильної спеки до кінця липня повідомили також синоптики Українського гідрометцентру.

А Наталка Діденко розповіла, що на вихідних у Києві стане спекотніше, а на Заході можливі сильні дощі.

Зазначимо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що більша частина серпня буде спекотною і посушливою, а похолодання прийде вже в останній тиждень місяця.