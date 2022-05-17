Люди, які перенесли інсульт, мають підвищений ризик захворіти на рак: нове дослідження

Коли відбувається інсульт, це невідкладна ситуація, що вимагає термінового лікування. Останнім часом від цього частіше страждають молоді люди.

Хто схильний до інсультів

За даними Національного інституту охорони здоров'я та передового досвіду (NICE), в рік у Великобританії стається понад 100 тисяч інсультів. З цієї кількості трохи більше третини закінчуються смертю пацієнта.

Кожен інсульт - це потенційна трагедія, і щороку лікарі розробляють більш ефективні методи лікування. Однак у той час, як показники знижуються серед старших вікових груп, вони збільшуються серед молодих людей.

Дослідження, опубліковане на конференції Європейської організації по боротьбі з інсультом, показало, що число молодих людей, які перенесли інсульт, зростає.



"Інсульт у молодих відрізняється від інсульту у літніх пацієнтів, і одна з основних відмінностей полягає в тому, що інсульт у молодих людей має більш високу частку криптогенного інсульту", - повідомив доктор Джеймі Верховен.

Криптогенний інсульт - це тип інсульту, причина якого невідома. За словами медика, такі інсульти трапляються "більш ніж у третини пацієнтів".

Інсульт і онкологія

Крім того, дослідження доктора Верховена також виявило, що у молодих пацієнтів, які перенесли інсульт, підвищений ризик розвитку раку.

Він вивчив питання про те, чи сигналізують криптогенні інсульти про наявність раку.

"Якби ця гіпотеза була вірна, то вона була б більш очевидною у молодих пацієнтів, у яких більш висока частота криптогенного інсульту", - сказав медик.

Що стосується підвищеного ризику розвитку раку, у більш молодих пацієнтів, які перенесли інсульт, ймовірність розвитку раку в більш пізньому віці була більш ніж в два рази вище.

"У молодих пацієнтів ризик захворіти на рак вище, ніж у літніх, і цей ризик найбільш помітний в перші один-два роки після початку лікування", - зазначив Верховен.