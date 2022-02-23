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Вчені з'ясували, як знизити ризик інсульту і поліпшити здоров'я серця

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Середа 23 лютого 2022 22:31
Вчені з'ясували, як знизити ризик інсульту і поліпшити здоров'я серця Фото: вчені провели дослідження і з'ясували, як поліпшити здоров'я серця (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Вчені стверджують, що у літніх жінок, які регулярно миють посуд, прибирають будинок і готують їжу, здоровіше серце, ніж у тих, хто воліє уникати роботи по дому.

Про це повідомляє видання DailyMail.

Вчені Каліфорнійського університету провели дослідження, в ході якого вони спостерігали за 5500 жінками у віці від 63 до 97 років. Жінок попросили носити гаджети, які відстежують їх рух, кожен день.

При цьому в дослідженні брали участь жінки, у яких не було проблем з серцем і були відсутні серцеві захворювання.

Результати показали, що жінки, які займалися щоденними домашніми справами не менше чотирьох годин, знизили ризик смерті від серцевого нападу або інсульту на 62% у порівнянні з тими, хто займався менше двох годин.

Крім того, ризик серцево-судинних захворювань в цілому був нижче на 43%, зокрема, ризик ішемічної хвороби серця був на 43% нижче, а ризик інсульту - на 30% нижче.

За даними кількох досліджень, регулярні фізичні вправи, включаючи швидку ходьбу, відіграють дуже важливу роль для здоров'я серця.

Зазначимо, що серцево-судинні захворювання - одна з основних причин смерті людей у багатьох країнах. Тому помірні фізичні вправи дуже важливі для вашого здоров'я і допоможуть прожити довше.

Нагадаємо, дієтолог назвала зелень, яка сприяє схудненню і знижує ризик серцевих захворювань.

Раніше вчені з'ясували, що бачить людина під час смерті.

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