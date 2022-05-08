Як правильно надати першу допомогу при підозрі на інсульт: ці правила можуть врятувати життя

Інсульт може наступити раптово і сам хворий може не усвідомлювати, що з ним щось не так. Це гостре порушення мозкового кровообігу, яке заподіює пошкодження тканин мозку і розлад його функцій.

Як правильно надати допомогу до приїзду медиків і що робити категорично не можна, розповіли в МОЗ.

Інсульт може статися раптово і не завжди причиною стає підвищення артеріального тиску. Вік інсультів зараз помолодшав і все частіше такий удар буває у людей у віці від 25 до 40 років.

Людина з підозрою на інсульт може не усвідомлювати, що з ним щось не так. Він не розуміє, чому його погано слухається рука або нога, найчастіше настає дезорієнтація.

Перші симптоми інсульту

Оніміння кінцівки з одного боку, яке виникло раптово

Раптове погіршення зору

Раптове погіршення ходьби

Втрата рівноваги, координації, запаморочення

Непритомність

Раптовий інтенсивний головний біль

Як надати допомогу при інсульті до приїзду медиків:

Перше, що потрібно зробити відразу – викликати екстрену бригаду швидкої допомоги. При інсульті рахунок йде часом на хвилини, які можуть врятувати життя. Від швидкості надання лікарської допомоги залежить і відновлення пацієнта після інсульту.

Якщо пацієнт у свідомості

Запропонуйте йому прийняти зручне положення з піднятою головою

Не давайте людині їсти та пити

Спостерігайте за пацієнтом до приїзду медиків

Якщо пацієнт без свідомості

Перевірте наявність дихання

Якщо дихає - переверніть його в стабільне бічне положення

Спостерігайте за ним до приїзду медиків

Якщо дихання відсутнє

Почніть серцево-легеневу реанімацію: покладіть пацієнта на спину, бажано на тверду поверхню. Натискайте посередині грудної клітини двома руками (основу однієї долоні накрийте другою долонею). Глибина натискань повинна становити 5-6 см, а частота 100-120 у хвилину.

Продовжуйте безперервні натискання до приїзду медиків. Якщо є поруч помічники, то міняйтеся кожні 2 хвилини.