Як правильно надати першу допомогу при підозрі на інсульт: ці правила можуть врятувати життя
Інсульт може наступити раптово і сам хворий може не усвідомлювати, що з ним щось не так. Це гостре порушення мозкового кровообігу, яке заподіює пошкодження тканин мозку і розлад його функцій.
Як правильно надати допомогу до приїзду медиків і що робити категорично не можна, розповіли в МОЗ.
Інсульт може статися раптово і не завжди причиною стає підвищення артеріального тиску. Вік інсультів зараз помолодшав і все частіше такий удар буває у людей у віці від 25 до 40 років.
Людина з підозрою на інсульт може не усвідомлювати, що з ним щось не так. Він не розуміє, чому його погано слухається рука або нога, найчастіше настає дезорієнтація.
Перші симптоми інсульту
- Оніміння кінцівки з одного боку, яке виникло раптово
- Раптове погіршення зору
- Раптове погіршення ходьби
- Втрата рівноваги, координації, запаморочення
- Непритомність
- Раптовий інтенсивний головний біль
Як надати допомогу при інсульті до приїзду медиків:
Перше, що потрібно зробити відразу – викликати екстрену бригаду швидкої допомоги. При інсульті рахунок йде часом на хвилини, які можуть врятувати життя. Від швидкості надання лікарської допомоги залежить і відновлення пацієнта після інсульту.
Якщо пацієнт у свідомості
Запропонуйте йому прийняти зручне положення з піднятою головою
Не давайте людині їсти та пити
Спостерігайте за пацієнтом до приїзду медиків
Якщо пацієнт без свідомості
Перевірте наявність дихання
Якщо дихає - переверніть його в стабільне бічне положення
Спостерігайте за ним до приїзду медиків
Якщо дихання відсутнє
Почніть серцево-легеневу реанімацію: покладіть пацієнта на спину, бажано на тверду поверхню. Натискайте посередині грудної клітини двома руками (основу однієї долоні накрийте другою долонею). Глибина натискань повинна становити 5-6 см, а частота 100-120 у хвилину.
Продовжуйте безперервні натискання до приїзду медиків. Якщо є поруч помічники, то міняйтеся кожні 2 хвилини.
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