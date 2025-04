Победное выступление Селин Дион на "Евровидении": этому видео почти 40 лет и оно до сих пор поражает

Выступление Селин Дион на "Евровидении" - как это было

В 1988 году молодая канадская певица Селин Дион приняла участие в международном конкурсе, представляя Швейцарию. На сцене она исполнила песню "Ne Partez Pas Sans Moi" и уже с первых нот покорила публику.

Ее выступление было эмоциональным, искренним и очень сильным, это было трудно не заметить. С небольшим перевесом в один балл Дион одержала победу, что стало настоящей сенсацией того года.

Кадры с той сцены до сих пор выглядят особенно: юная Селин, тронутая и немного растерянная, принимает заслуженные аплодисменты. Это был момент, когда весь мир увидел звезду, которая впоследствии станет одной из самых успешных певиц в истории.

Как за 40 лет изменилась Дион и где она сейчас

За почти четыре десятилетия после триумфа на "Евровидении" Селин превратилась в настоящую легенду. Ее голос стал узнаваемым во всем мире, а хиты вроде "My Heart Will Go On" стали классикой музыки.

Однако последние годы стали для Селин серьезным испытанием. Из-за болезни (синдром скованного человека) она была вынуждена отменить многие концерты и поставить карьеру на паузу.

"Я усердно работаю каждый день. Но я должна признать, что это была борьба. И я так скучаю по зрителям. Если я не смогу бегать, я буду ходить. Если я не смогу идти, я буду ползать. Но я не остановлюсь", - говорила звезда.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Певица была замужем за своим менеджером Рене Анжелилом, который открыл ее талант и помог построить карьеру. Их история любви началась, когда Селин было всего 19 лет, а Рене - 45. А впервые она встретила Рене в 12 лет, когда менеджер начал с ней работать.

Несмотря на большую разницу в возрасте, они прожили вместе более 20 лет в браке, воспитывая троих сыновей: Рене-Шарля и близнецов Эдди и Нельсона. Их свадьба в 1994 году стала громким событием в Канаде.

Сколько детей у Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

В 2016 году Селин пережила тяжелую потерю - Рене умер от рака горла. С тех пор личная жизнь певицы оставалась на втором плане: она полностью сосредоточилась на детях и борьбе с собственными вызовами со здоровьем. Селин несколько раз опровергала слухи о новых романах, подчеркивая, что пока ее сердце принадлежит воспоминаниям о Рене.