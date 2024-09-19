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Победительница "Холостяка-11" кардинально сменила имидж. Теперь ее не узнать!

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница романтического реалити "Холостяк-11" Анна Богдан лишилась своих длинных вьющихся волос и поразила кардинальным изменением имиджа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-жены бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана.

Так, Анна предстала в stories с новой прической - коротким прямым каре. Фоловерам необычно видеть ее в таком образе, ведь они привыкли к ее волнистым волосам.

"Минутка самолюбования. Ну уж очень мне нравится каре", - прокомментировала свой новый образ Богдан.

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Также она добавила, что с новой прической перестала себя узнавать на фото.

"С новой прической сразу хотелось сделать фотосессию. На кадрах бывает сама себя не узнаю", - отметила она.

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Кто такая Анна Богдан

Анна Богдан - бывшая жена экс-главы Офиса президента. О прежних отношениях с Андреем Богданом она говорит крайне мало, а известной стала после участия и победы в шоу "Холостяк-11". Главным героем был Михаил Заливако.

Некоторое время у пары были отношения и они жили вместе. Но с началом полномасштабной войны объявили о разрыве.

Что сейчас происходит в личной жизни Анны - неизвестно. Девушка пока не раскрывает никаких подробностей.

Анна Богдан с Михаилом Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

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