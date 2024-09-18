Победитель лотереи EuroMillions вынужден был стать попрошайкой: что с ним случилось

Пит Дэйли выиграл определенную сумму в популярной лотерее еще в июле. И ему пообещали выплатить всю сумму в течение 10 дней. Однако что-то пошло не так и мужчина вынужден был сидеть дома, брать еду в продуктовых банках и попрошайничать в течение долгого времени.

Почему победитель лотереи не смог получить свой выигрыш и до каких затруднений он дошел, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

В июле 71-летний Пит Дэйли выиграл у EuroMillions немалую сумму - 582,20 фунтов стерлингов (около 32 000 гривен). Организаторы лотереи пообещали выплатить выигрыш в течение 10 дней, однако прошло около полутора месяцев, а денег так и не было.

Пожилому человеку пришлось очень тяжело, он не мог подстричься, купить новую обувь, а старая уже совсем износилось. Но самое неприятное то, что Питу пришлось обратиться к продуктовым банкам, которые выдают пищу всем, кто в беде, чтобы хоть как-то прокормиться.

Когда пенсионер узнал про свой выигрыш, он использовал все свои наличные, чтобы оплатить страховку автомобиля. Он рассчитывал, что выигрыш придет быстро и все проблемы удастся уладить. Но из-за задержки он оказался в тяжелом положении.

"Когда я узнал, что выиграл, я оплатил страховку автомобиля всеми наличными за месяц, потому что я думал, что деньги придут, чтобы удержать меня на плаву в течение месяца. А мне пришлось жить на банках питания целый месяц, и я ничего не мог себе разрешить", - рассказал Пит.

Мужчина рассказал, что он застрял в доме, он не мог себе позволить никуда выйти, не мог тратить топливо.

Пот выиграл в лотерею крупную сумму, но вынужден был попрошайничать (фото: Меган Баннер)

Представитель оператора лотереи извинился и объяснил, что еженедельно обрабатывается успешно сотни, а иногда и тысячи заявок. Ему досадно, что Пит Дэйли столкнулся с такой неприятной ситуацией.

Он добавил, что проблема возникла после смены процедуры в связи с решением почтовой связи.

"Это происходит после введения пересмотренного процесса подачи претензий, который мы должны были ввести в начале этого года после решения почтового отделения больше не оплачивать розничную торговлю Национальной лотереи. Поэтому призы от 500 до 50 000 фунтов стерлингов, к сожалению, задерживаются по разным причинам, но мы продолжаем работать над улучшением процесса и хотим заверить наших победителей - все обязательно получат свой приз", - добавил представитель лотереи.

Только 12 сентября Пит получил свой денежный выигрыш и сейчас он наконец-то смог решить свои проблемы - подстригся, купил новую обувь и продукты питания.

"Я уже истратил половину своего выигрыша, другой половины мне хватит, пока я не получу свою пенсию через две недели. Это было облегчение, поскольку я его получил, свой выигрыш", - добавил победитель лотереи.

Он играл в лотерею почти 10 лет, но сейчас избегает игры, которая сделала его богатым. Он разозлился и говорит, что больше не хочет.

"Сейчас я держусь подальше от EuroMillions. После этой истории я больше этим не занимаюсь, это того не стоит. Они теряют мои 1000 фунтов в год", - говорит Пит.