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На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)

STYLERЖиття    27.07.2019 - 08:21
На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)
Фото: twitter.com/bad_moskal

За офіційною версією, він загинув в Дагестані

На Донеччині ліквідували підполковник спецназу ГРУ Генштабу РФ Олександра Кононова. Але за документами офіційним місцем його загибелі вважається Дагестан. На сторінці в Twitter "Ху**ий москаль" опублікували фото російського найманця Кононова, а також його могилу.

Зазначимо, що Олександр Кононов був командувачем спецпідрозділу, повністю складається з офіцерів. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що його місце служби – центр спеціального призначення "Сенеж", або центр спеціального призначення Сил спеціальних операцій РФ в Кубинці.

На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)

На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)

На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)Скріншот поста (twitter.com/bad_moskal)

В коментарях до посту передплатники висловили свої емоції в яскравих виразах.

  • Собаці собача смерть.
  • На граніті написано НАХ :)
  • Пам'ятник, як бандосу з 90-х. та ж порода.
  • Добре було б вся русня в таких гарних дорогих кладовищах.

На Донеччині ліквідували російського підполковника (фото)Скріншот коментарів (twitter.com/bad_moskal)

Як ми раніше писали, військові ВСУ з 93-ї ОМБР Холодний Яр показали в мережі відео ліквідації вогневої позиції окупантів близько Авдіївської промзони на Донбасі. Вразити цілі з вражаючою точністю вдалося завдяки роботі мінометників і коптеров і тепловізорів, які бійцям передають волонтери.

Також ми писали про те, що у районі проведення ООС воїни ВСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРовцев". Успішна операція потрапила на відео.

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