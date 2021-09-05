Проблеми почнуть вирішуватися легко: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 вересня

Гороскоп на вересень 2021 року говорить про те, що перший місяць осені буде спокійним і розміреним періодом. З'явиться більше впевненості в собі та більш тверезий погляд на життя. Другий тиждень вересня дасть більше сил і енергії для роботи.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 вересня. Про це повідомляє Lunday.

Овен

Перші дні тижня будуть заповнені повсякденними справами. До середи можуть виникнути складності в особистому житті – стримайте свій егоїзм і пристрасть до розваг. Докладіть зусиль, щоб створити нормальну атмосферу в спілкуванні з дітьми. 11 і 12 вересня приділіть час близьким і друзям – ці люди займають важливе місце у вашому житті, побалуйте їх приємними моментами.

Телець

У понеділок і вівторок зможете знайти спільну мову з тими, хто вам дійсно дорогий. В середині тижня вас може охопити пасивність і зневіра. Щоб підбадьоритися, вас потягне в п'ятницю або суботу вплутатися в любовну авантюру, яка може принести вам великі проблеми. Неділю проведете в роздумах.

Близнюки

Не найвдаліший для вас тиждень. У першій її половині вас чекають труднощі в сімейному або особистому житті, негаразди на роботі та погіршення самопочуття. До середини тижня чекайте приємну несподіванку в одній зі сфер життя, а також приплив сил і енергії. У неділю будьте обережні - є ризик зіткнутися з шахраями.

Рак

Найближчий тиждень принесе багато сюрпризів. Нові знайомства, особисті та в діловій сфері, виявляться дуже перспективними. Самотні Раки мають всі шанси зустріти свою любов. У середу і четвер можуть виникнути проблеми через ваше невміння сказати "ні". На вихідні вирушайте на шопінг – всі покупки будуть вдалими.

Лев

Перші дні цього тижня принесуть Левам почуття повного задоволення. З середи у вас додатися чарівності та здатність впливати на інших людей. У п'ятницю і суботу можуть бути проблеми із самопочуттям, прийміть заздалегідь профілактичні заходи. Якщо і це не допоможе – пройдіть комплексне лікування. Неділя буде приємною і веселою.

Діва

Початок осені принесе Дівам багато цікавого і приємного. Понеділок і вівторок будуть вдалими для самопізнання. Ви зможете нарешті зрозуміти свої бажання, визначитися, чого хочете від життя. Середина тижня пройде в клопотах. У п'ятницю і суботу очікуються успіхи в кар'єрі та на особистому фронті. У неділю будьте акуратніше на дорогах, навіть як пішохід.

Терези

Тиждень буде спокійним і розміреним, чекайте приємні сюрпризи. Перша половина тижня буде стандартною - справи, робота, клопоти. Тим, хто знаходиться в пошуках роботи, удача посміхнеться в середу або четвер. До неділі будете зайняті буденними клопотами. Однак вони вам принесуть задоволення. А ось неділя принесе цікаві та радісні моменти.

Скорпіон

Найближчі дні Скорпіонів порадують. Очікується вдалий період в плані роботи, а також у сфері фінансів. Тиждень принесе позитивну енергію в професії або бізнесі, а в п'ятницю можете сміливо вирушати за покупками. У неділю варто позбутися зайвого мотлоху в будинку і можете підключити до цього дітей - буде весело.

Стрілець

У понеділок Стрільцям належить зробити непростий вибір. У вівторок новий Місяць спровокує проблеми. Обставини життя зажадають вміння швидко орієнтуватися в ситуації, і здатність піти на компроміс. Якщо впораєтеся - отримаєте нагороду. 11 і 12 вересня зверніть увагу на наведення порядку в будинку і закупівлю продуктів. В неділю можуть набігти родичі.

Козоріг

Понеділок і вівторок порадують Козерогів перспективними пропозиціями по роботі. В середині тижня є ризик сварок з колегами, начальством або близькими людьми. Не переходьте межу. П'ятниця і субота Вам подарують примирення і приємні моменти в плані спілкування. У неділю вирушайте за місто та отримайте задоволення.

Водолій

Перша половина тижня буде безхмарна і зайнята звичайними справами. Якщо зможете внести в них частку креативу - отримаєте задоволення. П'ятниця і субота будуть не дуже сприятливими – є ризик потрапити під чужий вплив. Остерігайтеся шахраїв і тих, хто захоче звалити на вас всю відповідальність. Неділю проведіть на самоті - вам потрібно відновити сили та повернути душевний спокій.

Риби

На початку тижня можуть бути труднощі на роботі, конфлікти з партнерами, сварки в сім'ї. Постарайтеся піти від відкритих конфліктів і не приймайте рішення під впливом емоцій. П'ятниця і субота стануть приємними – очікуються сюрпризи від друзів або рідних. У неділю не налягайте на спиртне - можуть бути проблеми зі здоров'ям.