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Перелом кісток і численні травми: Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в ДТП

STYLERПерсони    19.06.2019 - 12:18
Перелом кісток і численні травми: Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в ДТП
Кейт Міддлтон і принц Вільям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кортеж герцогів Кембриджських потрапив в аварію

Кортеж Кейт Міддлтон і принца Вільяма потрапив у ДТП, коли герцоги прямували на урочисту церемонію Ордена Підв'язки в Віндзорському замку. Про інцидент інформує видання The Sun.

Наголошується, що британський поліцейський, що супроводжував герцогів Кембриджських, не впорався з керуванням і збив 83-річну Ірен Мейор, яка переходила дорогу.

За словами свідків, правоохоронець їхав по зустрічній смузі. В результаті ДТП у потерпілої діагностували перелом тазових кісток і численні травми. Літню жінку доставили в лікарню у важкому стані.

До речі, герцоги Кембриджські дізналися про ДТП тільки коли прибули в Віндзорський замок. Міддлтон і Вільям шоковані тим, що трапилося, в якості вибачення вони послали Ірен квіти і планують відвідати її, щоб принести свої вибачення.

Перелом кісток і численні травми: Кейт Міддлтон і принц Вільям потрапили в ДТПКейт Міддлтон і принц Вільям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Нагадаємо, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві та припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.

Ми повідомляли, що Меган Маркл потрапила в рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, тим самим несподівано отримавши новий титул.

А також писали про те, що принц Гаррі домагався до зірки серіалу "Друзі". До одруження з Меган Гаррі був буквально одержимий популярною зіркою Дженніфер Еністон.

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