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Перелом костей и многочисленные травмы: Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в ДТП

STYLERПерсоны    19.06.2019 - 12:18
Перелом костей и многочисленные травмы: Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в ДТП
Кейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кортеж герцогов Кембриджских угодил в аварию

Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ДТП, когда герцоги направлялись на торжественную церемонию Ордена Подвязки в Виндзорском замке. Об инциденте информирует издание The Sun.

Отмечается, что британский полицейский, сопровождавший герцогов Кембриджских, не справился с управлением и сбил 83-летнюю Ирен Мэйор, которая переходила дорогу. 

По словам свидетелей, правоохранитель ехал по встречной полосе. В результате ДТП у пострадавшей диагностировали перелом тазовых костей и многочисленные травмы. Пожилую женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

К слову, герцоги Кембриджские узнали о ДТП только когда прибыли в Виндзорский замок. Миддлтон и Уильям шокированы случившимся, в качестве извенений они послали Ирен цветы и планируют навестить ее, чтобы принести свои извинения.

Перелом костей и многочисленные травмы: Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в ДТПКейт Миддлтон и принц Уильям (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Напомним, что что Миддлтон заподозрили в лицемерии и предположили, что она давно завидует Маркл за умение держаться на публике.

Мы сообщали, что Меган Маркл попала в рейтинг самых влиятельных женщин Великобритании, тем самым неожиданно получив новый титул.

А также писали о том, что принц Гарри домогался к звезде сериала "Друзья". До женитьбы с Меган Гарри был буквально одержим популярной звездой Дженнифер Энистон.

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