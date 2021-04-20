У переході київського метро стався обвал: "він втомився" (фото)

Уламки, що звалилися на підлогу, зняв на фото житель столиці, після чого кадри потрапили в мережу.

Як видно на світлині, в пустельному переході підземки прямо по центру валяються осколки бетону з балок на стелі. Деякі з них - досить великі.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Очевидно, тут "допоміг" жорсткий карантин у столиці та, зокрема, обмеження на користування наземним видом транспорту і метро, куди пускають тільки за спецперепустками.

"Поки невідомо, чи перекриють перехід. Так що акуратніше там", - йдеться у публікації.

У Києві в переході станції метро "Оболонь" відбувся обвал (фото: t.me/kyiv_n)

Користувачі мережі уточнюють, що НП сталася в підземному переході з боку виходу до місця, де йдеться будівництво нового будинку. Також юзери з сарказмом коментують обвалення в переході на "Оболоні" і зауважують, що просто "він втомився".