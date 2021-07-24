Перехід у київському метро залатали скотчем: фото "ремонту"

Як видно на знімку, гранітні плити на колоні в підземному переході перед входом на станцію метро перемотали скотчем в кілька шарів, щоб ті не відвалилися. На цьому, очевидно, проблему порахували вже вирішеною.

"Якщо ви не можете шось полагодити за допомогою скотчу, це означає лише одне - ви взяли мало скотчу", - з іронією прокоментував такий ремонт журналіст і блогер.

Уточнюється, що аварійна колона помічена в переході на метро "Святошин" під залізничними коліями.

У Києві в переході в метро "Святошин" аварійну колону замотали скотчем (фото: facebook.com/sasko.laps)

На ситуацію вже відреагували в Київській міській державній адміністрації. Так, в коментах до публікації завідуюча сектором зі зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Анна Голосинська запевнила, що вже у вівторок, 27 липня, на місце прибуде комісія для перевірки та обстеження.

Після цього жителі столиці в мережі почали закидати пропозиціями направити таку комісію й на інші об'єкти та станції метрополітену. Зокрема, на "Лівобережну", "Шулявську", перевірити всі переходи на проспекті Перемоги, а ще відправитися з інспекцією на Іподром та Виставковий Центр.