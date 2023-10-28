Переход на зимнее время. Что нужно знать водителям

Переход на зимнее время может повлиять на водителей не лучшим образом, особенно в первые несколько дней после перевода часов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что водителям и владельцам машин нужно знать о переходе на зимнее время, и как лучше к нему подготовиться, чтобы не попасть в беду.
При подготовке материала были использованы следующие источники: постановление Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", National Center for Biotechnology Information, Википедия.
Впервые "менять" время и переводить часы ради экономии свечей предложил Бенджамин Франклин в 1784 году (этой теме он посвятил отдельную публикацию). Несколько позже - в 1907 году - эту же проблему в брошюре "Тщетный расход дневного света" поднял британский архитектор Уильям Уиллет.
Эта идея так понравилась королю Великобритании Эдварду VII, что он в 1908 году (даже без решения парламента) перевел на "новое" время сначала свое имение Сандрингем, а несколько позже - Виндзор и Балморал
Полноценно ввели "смену" времени в Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой. 30 апреля 1916 года стрелки часов там передвинули на час вперед, а 1 октября того же года - на час назад.
В Украине переходить на зимнее (и соответственно летнее) время начали в 1981 году. Сегодня перевод часов дважды в год регулируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 1996 года.
Согласно документу, на территории Украины было введено "время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад ". Поздняя ночь и выходной день были выбраны для того, чтобы не создавать неудобств посреди рабочей недели.
Итак, в нынешнем 2023 году переход на зимнее время для всех украинцев состоится в воскресенье, 29 октября, в 4 часа ночи (требуется перевести стрелки часов на час назад).
Отметим, что большинство электронных устройств перейдут на новое время самостоятельно. Перевести вручную придется механические устройства и те, которые работают без доступа в интернет.
Переход на зимнее время позволит украинцам поспать на час дольше, однако организм не сразу сможет приспособиться к новому ритму. Ведь ему придется привыкнуть просыпаться и засыпать в новое время.
Исследователи из разных стран давно определили, что во время "изменения" времени среди населения увеличивается количество обращений в службы "скорой". По мнению специалистов, в результате временных изменений у людей увеличивается риск:
Следовательно, после перевода часов у водителей, как и у всех украинцев, может ухудшаться самочувствие, снижаться работоспособность, замедляться скорость реакции на те или иные ситуации на дороге.
Кроме прочего, в первые несколько дней после смены времени владельцам машин придется привыкнуть к измененному световому дню и температурному режиму.
Перевод часов состоится в ночь на 29 октября (иллюстративное фото: Freepik)
К переходу на зимнее время водителям нужно подготовить и себя, и свои машины.
Хотя бы за неделю до перевода часов владельцам машин стоит:
Некоторые также советуют подготовиться к временным изменениям путем медитаций, дыхательных практик или йоги.
Подготовить к грядущим изменениям нужно и транспортное средство. Опытные водители советуют провести осенью полноценный "техосмотр" машины, ведь помимо перехода на зимнее время, в этот период обычно происходит существенное похолодание.
Особое внимание следует обратить на:
Если и вы, и ваш автомобиль готовы к "смене" времени, не забудьте о последних советах:
Напомним, ранее мы рассказывали какой витамин надежно защищает иммунитет.
Читайте также, что нужно знать об "осенне-зимнем" режиме правил дорожного движения.