На украинской АЭС установят первый энергоблок западного образца

"Энергоатом" подписал соглашение с Westinghouse Electric Company о покупке оборудования реакторного острова для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, который будет строиться по американской технологии АР1000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

"Таких реакторов не было в Украине, их нет на постсоветском пространстве, пока нет в Европе. Это одна из самых прогрессивных технологий в атомной энергетике, которая дает возможность поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блекаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания ", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава "Энергоатома" Петр Котин отметил, что получение этого оборудования имеет важное значение для украинской энергосистемы, поскольку фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, в то время как самые мощные в Украине атомные блоки - 1000 МВт.

Главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман отметил, что технология АР1000 является одной из самых перспективных в мире.

"Это соглашение имеет фундаментальное значение для энергетической безопасности Украины, ведь это очень надежная технология. Сегодня пять блоков АР1000 эксплуатируются в мире, в том числе в США и Китае, еще пять - почти готовы к пуску", - подчеркнул глава Westinghouse.

Строительство новых реакторов

Напомним, в ноябре 2021 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали два соглашения о сотрудничестве в целях реализации пилотного проекта по строительству энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭС. Кроме того, в январе 2023 года правительство своим распоряжением согласовало предложения Минэнерго о разработке ТЭО строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000.

В Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000. Первые два из них будут строиться на площадке Хмельницкой АЭС.

Напомним, в сентябре 2023 года Украина получила первую партию американского ядерного топлива. Топливо Westinghouse Electric Company Украина планировала получить в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился. Таким образом, "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.