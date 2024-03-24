Предпразднство Благовещения: что категорически нельзя делать 24 марта

История праздника и традиции

Святитель Артемий Селевкийский, известный епископ, родился в Селеквии Писидийской (Турция), благодаря которой имеет свое прозвище. Так как Артемий вел праведную жизнь, помогая бедным и отверженным, Апостол Петр сделал его первым епископом города.

Добродетель, святитель Артемий был примером для потомков и мудрым наставником, прожил долгую и плодотворную жизнь и умер в глубокой старости.

Предки считали, что в этот день талая вода обладает магическими свойствами - поэтому ее собирали и использовали для стирки и полива растений. Также верили, что если, услышав 24 марта кукушку, стряхнуть кошелек с деньгами, придет богатство и удача.

Также 24 марта проводится служба с Октоиха и Триоды, Литургия и молебен Торжества Православия и соблюдают правила Великого поста.

Какие приметы на 24 марта

Если утром и ночью 24 марта иней - на следующий день дождя не будет.

Если сегодня на прудах сидят лебеди - будет тепло.

Холодный и порывистый ветер 24 марта - к холодной весне.

Высоко летают грачи, а затем резко садятся на землю - будет дождливо.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне кустарников, деревьев или домов - будет холодное лето. А если птицы гнездятся в тени - лето будет теплым.

Что можно и нельзя делать 24 марта

24 марта - удачный день для совершенствования навыков, новых хобби и дел. Однако перед принятием важного решения, особенно для работы, необходимо все взвесить и обдумать. В этот день категорически нельзя вступать в конфликт или ссориться с кем-либо. К тому же не стоит напрягать зрение, курить или употреблять алкоголь.

А по приметам, нельзя прогонять со двора птиц и разбрасываться мелочью - можно лишить себя богатства.

Что празднуют в мире 24 марта

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Событие, основанное 21 декабря 2010 года Организацией Объединенных наций, подчеркивает необходимость соблюдения прав человека и призывает к толерантности и взаимоуважению.

Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом

Событие основала Всемирная организация здравоохранения в 1993 году ко дню открытия немецким биологом Робертом Кохом туберкулезной бациллы. Цель мероприятий в этот день - привлечь внимание к необходимости профилактических мер по предотвращению глобальной эпидемии туберкулеза.

Международный день достижений

Цель этого неформального события - привлечь внимание вклада обычных людей в важные изменения в мир и поощрение людей ценить свой жизненный опыт.

У кого день ангела

24 марта день ангела отмечают: Артемий, Артемон, Мартин, Захар, Петр, Степан, Иаков.