В предновогоднюю ночь над Украиной взойдет Черная луна: такого редкого события вы никогда не видели

В последние дни перед новым годом жители Украины смогут наблюдать уникальное явление - Черную Луну. Этот период считается у астрологов очень сильным энергетически и может по-разному влиять на людей.

Что такое Черная луна, когда она появится на небе и как часто бывает такое явление, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое Черная Луна

Черная луна появляется, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, из-за чего ее не видно на небе. Несмотря на то, что это явно не имеет значительного научного значения, оно интересует астрономов и любителей космоса своей редкостью.

Поклонники астрологии считают, что Черная луна символизирует завершение старого периода и начало нового цикла, что делает его достижение в контексте перемен и подготовки к Новому году.

Термин "Черная луна" появился не так давно и раньше астрономы это явление называли "Голубая луна" - явление, когда за один календарный месяц происходит два полнолуния.

По словам специалистов, технически есть два определения Черной луны - это второе полнолуние за календарный месяц или сезонное событие, которое является третьим новолунием в сезоне с четырьмя новолуниями. Первый вариант случается раз в 29 месяцев, а сезонный реже - раз в 33 месяца.

Черная луна преимущественно незаметна с Земли, как и новолуние. Это из-за того, что новолуние находится между Землей и Солнцем на этой же лунной орбите. Происходит событие в светлое время суток, поэтому его и не видно.

Где и когда наблюдать?

Наблюдение за Черной луной требует определенных условий, поскольку Луна в этот период практически не отражает солнечный свет. Лучшими местами для созерцания являются регионы, где нет сильного городского освещения.

Астрономы рекомендуют:

Карпатские горы с их чистым воздухом.

Степные зоны юга Украины.

Сельская местность, где минимальное световое загрязнение.

Оптимальное время для наблюдения - после 23:30 в ночь на 30 декабря, когда небо будет темным.

Феномен смогут увидеть жители Африки и Азии 31 декабря, а 30 декабря - жители стран Америки. Луну можно будет увидеть в 16:26 по центральноевропейскому времени, и 22:36 по Гринвичу.

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