"Перед матчем в дом моей бабушки попала ракета". Украинская теннисистка растрогала мир заявлением

Так, у 23-летней одесситки спросили, что сейчас вдохновляет ее, когда она выходит на корт. При этом журналист обратил внимание, что на сумке Даяны красуется наклейка с четким месседжем: "Будь храбрым, как украинец".



Теннисная сумка Даяны Ястремской (скриншот трансляции)

"Чтобы рассказать о том, что происходит в Украине, нескольких секунд недостаточно. Я очень горжусь нашей страной. Горжусь нашим народом. Горжусь нашими воинами", - ответила девушка.

Теннисистка также рассказала, что когда она недавно выступала на турнире WTA 500 в Брисбене, то как раз перед матчем, который проходил 29 декабря прошлого года, в дом бабушки Даяны попала ракета.

"Трудно было играть. Нам нужно помнить и оказывать как можно больше поддержки Украине. Я горжусь тем, что я украинка, и спасибо вам всем за поддержку!" - добавила девушка.

Даяна Ястремская гордится быть украинкой (скриншот по трансляции)

Кроме того, после поединка с Вондроушовой наша спортсменка оставила надпись на камере: "Слава Украине".

Даяна Ястремская написала на камере "Слава Украине!" (скриншоты трансляции)