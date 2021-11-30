Штам "Омікрон" майже в 20 країнах і регіонах світу: список
Фото: "Омікрон" зафіксували в 20 країнах і регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" виявили майже в 20 країнах і регіонах. Кількість нових випадків продовжує зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
За добу перші випадки зараження "Омікроном" були зафіксовані в:
- Іспанії,
- Австрії,
- Японії,
- на острові Реюньйон, який є заморським регіоном Франції.
Раніше випадки захворювання новим штамом вже були виявлені в:
- Австралії,
- Бельгії,
- Ботсвані,
- Канаді,
- Чехії,
- Данії,
- Німеччині,
- Китаї (в Гонконзі),
- Ізраїлі,
- Італії,
- Нідерландах,
- Португалії,
- ПАР,
- Швеції,
- Великобританії (в Англії та Шотландії).
У вівторок в Шотландії було виявлено три нових випадки, повідомляє The Guardian. Таким чином, на даний момент в Шотландії виявлено всього дев'ять заражень "Омікроном".