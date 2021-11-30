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Штам "Омікрон" майже в 20 країнах і регіонах світу: список

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Вашингтон, Вівторок 30 листопада 2021 11:27
Штам "Омікрон" майже в 20 країнах і регіонах світу: список Фото: "Омікрон" зафіксували в 20 країнах і регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Новий штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" виявили майже в 20 країнах і регіонах. Кількість нових випадків продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

За добу перші випадки зараження "Омікроном" були зафіксовані в:

  • Іспанії,
  • Австрії,
  • Японії,
  • на острові Реюньйон, який є заморським регіоном Франції.

Раніше випадки захворювання новим штамом вже були виявлені в:

  • Австралії,
  • Бельгії,
  • Ботсвані,
  • Канаді,
  • Чехії,
  • Данії,
  • Німеччині,
  • Китаї (в Гонконзі),
  • Ізраїлі,
  • Італії,
  • Нідерландах,
  • Португалії,
  • ПАР,
  • Швеції,
  • Великобританії (в Англії та Шотландії).

У вівторок в Шотландії було виявлено три нових випадки, повідомляє The Guardian. Таким чином, на даний момент в Шотландії виявлено всього дев'ять заражень "Омікроном".

Нагадаємо, Johnson & Johnson перевіряє ефективність своєї вакцини від штаму "Омікрон".

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