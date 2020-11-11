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Я перехворів на COVID-19: лікарі розповіли, як повернутися на роботу після хвороби

Середа 11 листопада 2020 17:09
Я перехворів на COVID-19: лікарі розповіли, як повернутися на роботу після хвороби
Як повернутися на роботу після коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Медики радять не навантажувати себе великим обсягом завдань на роботі в перший час після хвороби

Щодня в Україні від коронавірусу одужує близько 5 тисяч українців, проте для відновлення організму після хвороби потрібно більше часу. Навіть коли ПЛР-тест показує відсутність інфекційного агента, багато, хто перехворів, страждають від головного болю і відсутності сил. Медики розповіли, як повернутися до роботи після коронавірусу.

Лікарі нагадують, що негативного тесту після перенесеного захворювання поки недостатньо, щоб повернутися у звичний режим роботи. Сімейна лікарка Наталія Шевчук відзначає, що повертатися на роботу потрібно тільки за рекомендаціями лікаря. Роботодавець не має права наполягати на дострокове повернення. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

"Я несу юридичну відповідальність — може бути людина в колективі чи не може. Не може директор школи, чи директор підприємства вирішувати безпечна людина чи ні", — запевняє лікар.

У літній період більшість пацієнтів видужували всього за два тижні, але тепер тривалість лікування зросла до трьох як мінімум. Також додалися сезонні захворювання, тому тим, хто перехворів, варто бути весь час напоготові.

"Людина, яка перехворіла, у неї вже була дуже сильна атака на імунітет, вона вразлива до інших інфекцій, грипу, до ентеровірусу, до респіраторних вірусів", — каже лікар.

Закритий лікарняний ще не значить, що з'явилися сили працювати, або хоча б дійти до роботи. Після двох тижнів хвороби людина вже не заразна, тому лікарі рекомендують починати виходити на вулицю. Це і для легенів корисно і легке кардіотренування.

На думку психолога Олександри Литвинчук, колегам і друзям потрібно пояснити, що ви вже безпечні. При цьому в перший час після повернення на роботу не варто намагатися звернути гори або хоча б очікувати такої ж результативності. Поясніть своєму роботодавцю, що наступні кілька тижнів ви слабкіше, ніж зазвичай і головне — не дорікайте за цю слабкість самому собі.

"Треба себе прощати, от у мене такий період і не завжди так буде, мені потрібен час для самовідновлення. Шукати баланс, наскільки я зараз можу", — радить Литвинчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдова померлого від COVID-19 розповіла про страшні умови лікування в лікарні Маріуполя.

А також ми розповідали про те, що Голубовська назвала кращий спосіб діагностики пневмонії при COVID-19.

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