Я переболел COVID-19: врачи рассказали, как вернуться на работу после болезни

Как вернуться на работу после коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Медики советуют не нагружать себя большим объемом задач на работе в первое время после болезни

Каждый день в Украине от коронавируса выздоравливает около 5 тысяч украинцев, однако для восстановления организма после болезни нужно больше времени. Даже когда ПЦР-тест показывает отсутствие инфекционного агента, многие переболевшие страдают от головной боли и отсутствия сил. Медики рассказали, как вернуться к работе после коронавируса.

Врачи напоминают, что отрицательного теста после перенесенного заболевания пока недостаточно, чтобы вернуться в привычный режим работы. Семейная врач Наталья Шевчук отмечает, что возвращаться на работу нужно только по рекомендациям врача. Работодатель не имеет права настаивать на досрочное возвращение. Об этом рассказывается в сюжете "ТСН".

"Я несу юридическую ответственность — может быть человек в коллективе, не может. Не может директор школы, или директор предприятия решать безопасен ли человек или нет", — уверяет врач.

В летний период большинство пациентов выздоравливали всего за две недели, но теперь продолжительность лечения увеличилась до минимум трех. Также добавились сезонные заболевания, поэтому тем, кто переболел, стоит быть все время на чеку.

"Человек, который переболел, у него уже была очень сильная атака на иммунитет, он уязвим к другим инфекциям, гриппу, к энтеровирусу, к респираторным вирусам", — говорит врач.

Закрытый больничный еще не значит, что появились силы работать, или хотя бы дойти до работы. После двух недель болезни человек уже не заразен, поэтому врачи рекомендуют начинать выходить на улицу. Это и для легких полезно и легкая кардиотренировка.

По мнению психолога Александры Литвинчук, коллегам и друзьям нужно объяснить, что вы уже безопасны. При этом в первое время по возвращению на работу не стоит пытаться свернуть горы или хотя бы ожидать такой же результативности. Объясните своему работодателю, что следующие несколько недель вы слабее, чем обычно и главное — не упрекайте за эту слабость самому себе.

"Нужно себя прощать, вот у меня такой период и не всегда так будет, мне нужно время для самовосстановления. Искать баланс, насколько я сейчас могу", — советует Литвинчук.

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